Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 28-10

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 27-10 và ngày 28-10 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

* Cảnh báo lũ trên sông Ba tỉnh Gia Lai



Tình hình thủy văn đã qua, hiện nay mực nước trên sông Ba có xu thế tăng và xuất hiện lũ. Mực nước lúc 15 giờ ngày 27-10 tại trạm An Khê đạt 404,68 m, cao hơn báo động 1 là 0,18 m. Tại trạm Ayun Pa mực nước lúc 13 giờ đạt 151,35 m, thấp hơn báo động 1 là 1,65 m;



Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, theo dự kiến các hồ An Khê tiếp tục xả về hạ lưu với lưu lượng từ 200 m3/s đến 400 m3/s, đỉnh lũ có khả năng đạt mức từ báo động 1-báo động 2.



Vùng hạ lưu sông Ba, thị xã An Khê, Ayun Pa, các huyện Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa cần đề phòng ngập lụt xảy ra tại các khu dân cư, các vùng trũng thấp ven sông.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.



NGUYỄN VĂN HUẤN