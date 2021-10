Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 27-10

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 26-10 và ngày 27-10 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

* Dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Gia Lai



24 giờ qua: Thời tiết tỉnh Gia Lai mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi. Lượng mưa phổ biến dưới 5 mm.



Dự báo trong 24 giờ tới: Tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Thời tiết có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.



Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới: các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa từ 40 mm đến 80 mm, có nơi trên 120 mm; các huyện Kbang, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê từ 20 mm đến 40 mm, có nơi trên 70 mm; các huyện còn lại từ 10 mm đến 30 mm.



Dự báo từ 24 giờ đến 48 giờ tới: Tỉnh Gia Lai có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và giông.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

NGUYỄN VĂN HUẤN