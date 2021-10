Chủ động vận hành các hồ chứa đón lũ ứng phó với bão số 8

Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương chủ động vận hành các hồ chứa có cửa van xuống mức chủ động đón lũ, bảo đảm không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du.



Triển khai kịp thời, hiệu quả, ứng phó bão số 8 và mưa lũ sau bão

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)





Theo Tổng cục Thủy lợi, dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 8, không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.



Mưa lớn nguy cơ gây ngập lụt, úng cho các vùng thấp trũng gây ảnh hưởng tới năng suất đối với các diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch và uy hiếp an toàn công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa nước nhỏ, xung yếu, đang tích đầy nước, đang thi công sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới.



Do đó, để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và dải hội tụ nhiệt đới ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.



Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đề nghị các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu; các Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3, 4, 5, 8; Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố đang quản lý các dự án sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới hồ chứa, tiếp tục thực hiện nội dung của Công điện số 1840/CĐ-TCTL-QLCT ngày 8/10/2021 về việc phòng, chống ngập lụt, úng và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7.



Các đơn vị tiếp tục tăng cường theo dõi, cập nhật liên tục tình hình khí tượng thủy văn, mức trữ nước của các hồ chứa; cập nhật phương án đảm bảo an toàn, vận hành công trình thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo khí tượng thủy văn; đặc biệt quan tâm đến các hồ chứa nước đang thi công, hồ chứa xung yếu, hồ chứa nhỏ, hồ chứa có mức trữ cao.



Các địa phương chủ động vận hành các hồ chứa có cửa van xuống mức chủ động đón lũ, bảo đảm không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.



Các đơn vị chuẩn bị thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt các hồ chứa có mức trữ cao, xung yếu; kịp thời xử lý tình huống bất thường khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.



Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ. Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình, vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng của Tổng cục Thủy lợi.

