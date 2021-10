Chủ động thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng-chống ngập lụt

(GLO)- Ngày 25-10, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) có Công điện hỏa tốc số 1943/CĐ-TCTL-QLCL về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, phòng-chống ngập lụt, ngập úng đề phòng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 26-10 đến hết ngày 27-10, các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận ở khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm; từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn xảy ra trong tình trạng nhiều hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ mất an toàn và gây ngập lụt, úng.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau: Tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa chữa kịp thời hư hỏng, sự cố các công trình bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm không làm sự cố phát triển. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng phương án, vật tư, phương tiện kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường về mưa và an toàn công trình. Khẩn trương vận hành các hồ chứa có cửa van để hạ mực nước xuống mức chủ động đón lũ, hạn chế xả lũ bất thường trong thời gian mưa lớn gây ảnh hưởng cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Mưa lớn khiến nước lớn chảy tràn qua ngầm tràn thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) vào ngày 17-10-2021. Ảnh: Lê Nam

Các hồ chứa còn khả năng trữ nước cần thực hiện điều tiết hợp lý nhằm hỗ trợ giảm ngập lụt hạ du, tăng lượng nước trữ phục vụ sản xuất và dân sinh mùa khô tới, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình. Chuẩn bị phương án tràn sự cố phù hợp để chủ động thực hiện khi có tình huống mưa lũ nguy cơ gây vỡ đập, bảo đảm hạn chế ảnh hưởng đến người dân vùng hạ du và an toàn công trình.

Chủ động vận hành sớm các công trình thủy lợi để tiêu thoát nước, bảo đảm phòng-chống ngập lụt, úng hiệu quả. Tiếp tục tăng cường theo dõi, cập nhật liên tục tình hình khí tượng thủy văn, mức trữ của các hồ chứa nước; khuyến cáo vận hành một số hồ chứa có cửa van của các đơn vị khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng-chống ngập lụt, úng trên địa bàn. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ. Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình, vận hành công trình thủy lợi phòng-chống ngập lụt, úng về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng-chống ngập lụt, úng của Tổng cục Thủy lợi.