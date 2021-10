2 cơn bão đi vào Biển Đông, mưa đặc biệt lớn tại Trung bộ

Gần 700 ngư dân tránh trú áp thấp nhiệt đới trên đảo Trường Sa



Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, tính đến 17 giờ chiều 6-10, các âu tàu, làng chài do Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 quản lý, vận hành ở các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Núi Le thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đón 24 lượt tàu với gần 700 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận vào tránh trú áp thấp nhiệt đới.



Nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn giúp ngư dân gia cố dây buộc

Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, các âu tàu và làng chài trên huyện đảo Trường Sa đang phối hợp với các lực lượng trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Tốc Tan, Núi Le triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án đề phòng áp thấp nhiệt đới; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các tàu cá hoạt động trong khu vực kịp thời vào neo đậu tại các âu tàu, lòng hồ, đảm bảo an toàn. Chuẩn bị chu đáo các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, sơ tán ngư dân khi có lệnh.



Hiện nay, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, khu vực huyện đảo Trường Sa gió đang mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, biển động mạnh.