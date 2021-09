Ứng phó với bão số 6: Không lơ là, chủ quan

Việc ứng phó với bão số 6 cần được chủ động triển khai, không được lơ là, chủ quan để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.



Tin khẩn cấp về cơn bão số 6: Gió giật cấp 10, cách Bình Định 180 km

Hình ảnh bão số 6 trên hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. Ảnh: Ngọc Hà



Chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến ứng phó bão số 6 tổ chức chiều 23.9, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành-Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nhấn mạnh: Việc ứng phó với bão số 6 cần được chủ động triển khai, không được lơ là, chủ quan, phải đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu trong đêm nay (23.9), lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp giữa các địa phương phải gọi về tàu, thuyền về, hoặc hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Trực ban thiên tai ở các địa phương phải trực 24/24h để nắm bắt tình hình có tình huống, báo cáo kịp thời để nhanh chóng ứng phó hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.



“Trong thời điểm này, dịch COVIID-19 diễn biến phức tạp càng gia tăng mức độ nguy hiểm của thiên tai, vì vậy phòng chống bão trong tình hình hiện nay đòi hỏi không được chủ quan, phải rất căn cơ, sơ xảy là có thể thiệt hại gấp nhiều lần so với tình hình bình thường mà không có dịch bệnh” – Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo.



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì họp ứng phó với bão số 6. Ảnh: Ngọc Hà



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam khẩn trương hướng dẫn các phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão, thường xuyên giữ liên lạc để chủ động hỗ trợ khi có tình huống xấu. Đồng thời hết sức chú ý đảm bảo an toàn người dân tại những khu vực có nguy cơ cao về lũ ống lũ quét, sạt lở đất cũng như sẵn sàng triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời an toàn phòng dịch COVID-19.



Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, hiện vẫn còn 21 tàu, thuyền của các tỉnh thành phố như: Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi đang trong vùng nguy hiểm, lực lượng biên phòng tuyến biển đã cùng gia đình các chủ tàu thường xuyên liên kêu gọi các phương tiện di chuyển vào nơi an toàn.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 6 có hướng di chuyển khá đặc biệt vì hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngay trên biển Đông nên di chuyển vào đất liền rất nhanh. Vì vậy cần đặc biệt đề phòng gió mạnh và mưa lớn trên đất liền sẽ gia tăng nguy cơ ngập lụt vùng đô thị và trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở miền núi.



Các địa phương từ Hà Tĩnh đến Bình Định, hết sức lưu ý hoạt động của tàu thuyền ven bờ và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là các tỉnh gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị...



Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do đặc thù của bão sẽ ảnh hưởng mưa của hoàn lưu sau bão, rút kinh nghiệm từ các cơn bão trước, Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các lực lượng tuyến biển và biên giới chủ động xây dựng phương án phòng chống lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở các tuyến biên giới, đặc biệt là ở những nơi trong các cơn bão vừa qua có dấu hiệu mất an toàn cao để chủ động phối hợp với các địa phương để phòng tránh.



“Hiện nay, các đơn vị đã sẵn sàng có thể huy động cũng như các phương tiện tàu thuyền và con người thường trực ứng cứu khi có điều động” - Đại tá Trần Thái Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết.



