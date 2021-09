Sáng 12/9, bão số 5 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ

Trong sáng 12/9, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.



Bão Conson giật cấp 12 tiến gần đất liền, mưa lớn các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân dọn dẹp ngư lưới cụ, chằng chống tàu thuyền tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 11/9, tâm bão số 5 cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 140km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.



Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 1 giờ ngày 12/9, tâm bão dự kiến ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi. Sức gió giảm xuống mạnh nhất cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.



Trong sáng 12/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.



Đến 13 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.



Vùng nguy hiểm trên biển từ 13 giờ ngày 11/9 đến 13 giờ ngày 12/9 (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 14,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.



Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-5m; biển động rất mạnh.



Từ 13 giờ ngày 12/9 đến 13 giờ ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 13/9, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).



Từ ngày 11-12/9, vùng ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7-8.



Từ ngày 11-13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.



Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.



Từ nay đến ngày 12/9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.



Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện, các văn bản chỉ đạo việc chủ động ứng phó với bão số 5.



Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 5 theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin kịp thời đến người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão trên các phương tiện thông tin công cộng (đài, loa xã phường…); yêu cầu các nhà mạng cần tổ chức nhắn tin ngay về tình hình diễn biến cơn bão; cương quyết kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn tàu thuyền trong khu vực neo đậu tránh trú bão; tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra, đôn đốc tuyệt đối không để dân trên các lồng bè, chòi canh, bãi ngang, khu có nguy cơ sạt lở.



Các địa phương tủy theo tình hình quyết định cấm biển; tổ chức xét nghiệm, xác định F0, F1, đảm bảo an toàn các điều kiện cách ly (các điều kiện 5K), cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu; khẩn trương thu hoạch lúa, rau màu, chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây, hành lang lưới điện; bảo vệ công trình đê biển, hồ chứa; xả lũ an toàn, kết hợp tích nước các hồ còn thiếu nước; rà soát các dự án điện, đặc biệt các dự án điện gió, dừng các công trường thi công, nhất là ở vùng ven biển, trên cao, ven sông suối trong thời gian ảnh hưởng của bão.

