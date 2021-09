Bão số 5 đổ bộ, Bộ NNPTNT yêu cầu dừng hoạt động này để tránh xảy ra thêm thảm hoạ Rào Trăng 3

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến ứng phó bão số 5 (bão Côn Sơn) và mưa, lũ chiều 11/9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương rà soát, dừng các công trường đang thi công, nhất là vùng ven biển, trên cao, ven sông suối, không để xảy ra như Rào Trăng 3 trong thời gian ảnh hưởng của bão.



Gia Lai chủ động ứng phó với mưa bão

Gia Lai chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam hoàn lưu cơn bão số 5 có mưa to nhiều nơi

Họp chỉ đạo ứng phó với bão số 5 (Bão Côn Sơn) chiều 11/9. Ảnh: Chụp màn hình



Sẵn sàng sơ tán 331.392 dân khu vực ven biển



Báo cáo nhanh về công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 5 và mưa lũ, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NNPTNT), Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) cho biết, tính đến 13h00 ngày 10/9, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.500phương tiện/349.088LĐ.



Trong đó có 89 tàu hoạt động ven bờ trên vùng biển từ Hà Tĩnh – Bình Định đang di chuyển về bờ; hiệnkhông còn tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm. 20 tàu Bình Định vào Quảng Ngãi ở nơi tránh trú (thuyền viên không lên bờ).



Về sự cố tàu thuyền, tàu cá Quảng Ngãi QNg-95058TS/5 người bị chết máy, phá nước; hiện Cảnh sát biển vùng 3 đã huy động tàu đang trên đường ra cứu nạn và giữ liên lạc với tàu cá này.



Bên cạnh đó, có 220 tàu thuyền đang trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có 67 tàu biển và 153 phương tiện thủy nội địa.



Các địa phương từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong vùng ảnh hưởng của bão đã rà soát phương án sơ tán dân trong tình huống dịch COVID-19. Dự kiến, phương án sơ tán 331.392 dân khu vực ven biển.





Tại trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có mưa to, từ 16h15 đến giờ lượng mưa 39,8 mm. Sóng biển cao 2,5-3,5 m. Nguồn: nchmf.





Về tình hình sản xuất nông nghiệp, ông Tiến cho hay: Hiện có 220.697ha lúa chưa thu hoạch tại các tỉnh từ Thanh Hóa – Bình Định (Thanh Hóa: 115.300ha, Nghệ An: 40.000ha, Hà Tĩnh: 7.677ha, Quảng Bình: 1.490ha, Quảng Trị: 3.200ha, Huế: 1.390ha, Quảng Nam: 27.412ha, Quảng Ngãi: 16.950ha, Bình Định: 7.278ha).



Các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có 17.229ha diện tích và 5.097lồng, bè nuôi trồng thủy sản(Thừa Thiên Huế nuôi lớn nhất: 6.826ha và 2.000 lồng bè).



Về sơ tán dân, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thông tin, các địa phương từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong vùng ảnh hưởng của bão đã rà soát phương án sơ tán dân trong tình huống dịch Covid-19, dự kiến:



Theo đó, phương án sơ tán 331.392 dân khu vực ven biển (Quảng Trị 67.100; Thừa Thiên Huế 69.366; Đà Nẵng 58.683; Quảng Nam 172.373; Quảng Ngãi 24.442).



Đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh.



Hiện có 2.031 ca F0/03 tỉnh, thành phố (TT.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi) đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Các khu vực cách ly đã có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn tại chỗ.



Quảng Ngãi tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các ngư dân tránh trú bão số 5 tại cảng Dung Quất. Ảnh: Tổng cục PCTT



Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại 40 huyện



Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13h chiều nay tâm bão ở cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 140km về phía đông, cường độ cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11. Trong 6-12 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây và suy yếu dần.



Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5-7km/h, hướng về phía đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, đây cũng là vùng trọng tâm tác động của bão số 5.





Mưa lớn gây ngập lụt ở Đắk Pxi, Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Đài KTTV tỉnh Kon Tum





Do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Quảng Nam) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.



Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4-5m, biển động rất mạnh.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.



Từ hôm nay đến ngày mai (12/9) vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Trên đất liền tại các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam gió mạnh cấp 7, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển lên cao 3-5m.



Từ nay đến ngày 13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.



Từ ngày 12 đến 14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.



Từ nay đến 12/9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.



Theo ông Khiêm, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum ở mức báo động 1, trên báo động 1, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.



Nguy cơ ngập lụt tại 40 huyện của các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Một số khu vực ở thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), Tam Kỳ, Hội An (Quảng Nam) có nguy cơ bị ngập cục bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum.



Do tác động của bão số 5, tỉnh Kon Tum có mưa lớn. Ảnh: Đài KTTV tỉnh Kon Tum



Khuyến cáo người dân trên địa bàn không nên ra đường



Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trong 2 ngày qua, tỉnh có liên tiếp 2 công điện yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống thiên tai. Hiện Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh đang đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5.



Về kế hoạch sơ tán dân, dự kiến đến 18h hôm nay tỉnh cố gắng sơ tán 95.000 người dân, trong đó có 85.000 người dân ở các địa phương ven biển và 10.000 người ở vùng sạt lở.



Ông Bửu cho biết thêm, đến 17h cùng ngày các địa phương đã kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.



UBND tỉnh cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không nên ra đường từ 20h ngày 11/9 cho đến khi bão tan.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị cơ quan dự báo khi tượng thủy văn Trung ương tiếp tục có nhiều dự báo chính xác và cung cấp thông tin liên tục để Quảng Nam và các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão có phương án ứng phó nhanh, hiệu quả.



Tại Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Hải Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: Hôm nay, tỉnh có thông báo các địa phương cảnh báo người dân hạn chế ra đường khi gió mạnh, đặc biệt từ 14h chiều nay cho đến khi bão qua.



Đến nay, toàn bộ tàu thuyền của Thừa Thiên Huế đã vào bờ an toàn. Riêng 54 tàu/316 người ngoại tỉnh đang neo đậu tại cảng cá Thuận An, tỉnh đã bố trí các điểm sơ tán an toàn và đảm bảo phòng chống dịch.



"Tỉnh cũng lên phương án dự trữ 100 tấn mì ăn liền và 100 tấn gạo. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát phương án sơ tán dân nằm trong vùng ảnh hưởng của bão và ngập úng với 18.000 hộ/64.000 người", ông Minh chia sẻ.



Đại tá Phạm Hải Châu - Phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết Bộ Quốc phòng đang duy trì hơn 530.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, hơn 3.100 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa bão số 5.



Đặc biệt sẵn sàng 15 máy bay, 105 tàu, 1.100 xuồng các loại và 160 xe đặc chủng khi có tình huống xảy ra. Riêng Quân khu 4 và Quân khu 5 đã sẵn sàng hơn 200 lượt cán bộ và 2.000 phương tiện sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.





Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định: Thách thức lớn nhất hiện nay của chúng ta là bão số 5 đổ bộ vào đúng thời điểm các tỉnh đang có đại dịch Covid-19. Ảnh: T.Q



Không di dời dân khi chưa cần thiết



Trao đổi với lãnh đạo các địa phương, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, thách thức lớn nhất hiện nay của chúng ta là bão số 5 đổ bộ vào đúng thời điểm các tỉnh đang có đại dịch Covid-19.



Để thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống bão, vừa chống dịch hiệu quả Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị các tỉnh chỉ đạo làm quyết liệt hơn, các làm và việc lên kế hoạch ứng phó với bão, dịch bệnh cũng phải chi tiết hơn.



Về công tác di dân trong vùng có đại dịch, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương hạn chế tối đa việc di dân khi không cần thiết.



"Nếu bắt buộc phải di dân, các địa phương cần tổ chức di dân tại chỗ, thôn nào ở thôn đó, xã nào ở xã đó và có phương án sàng lọc, cách ly các F0 hợp lý tránh để lây nhiễm dịch bệnh", Thứ trưởng Bộ NNPTNT nhấn mạnh.



Lãnh đạo Bộ NNPTNT cũng lưu ý các địa phương cần triển khai test Covid-19 nhan hơn để sớm di dời hết thuyền viên, ngư dân khỏi tàu, thuyền, lồng bè vào khu tránh trú bão an toàn.



Rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ 2020, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương gấp rút rà soát, dừng các công trường đang thi công, nhất là vùng ven biển, trên cao, ven sông suối (không để xảy ra như Rào Trăng 3) trong thời gian ảnh hưởng của bão.



Các địa phương duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhất là bố trí phương tiện, trang thiết bị tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu; Sẵn sàng các đoàn công tác chỉ đạo hiện trường trong tình huống bão, mưa lũ diễn biến phức tạp...



