Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác, kèm thời tiết nguy hiểm

Hàng chục nhà dân tại huyện Kong Chro, Gia Lai bị thiệt hại do cơn dông lốc chiều ngày 4/7. (Ảnh: TTXVN phát)





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m dần được thiết lập nên từ ngày 14 -15/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nên từ ngày 14 -19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.



Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo các sở, ban, ngành địa phương cần theo dõi sát tình hình mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh, khẩn trương thông báo cho người dân trên địa bàn biết để chủ động phòng, tránh; sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.



Các địa phương cần khuyến cáo người dân thực hiện tốt việc chằng chống, gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây xung quanh nhà để tránh đỗ ngã; tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân các kỹ năng biện pháp phòng, chống dông, sét như gia cố, bảo vệ mái nhà dùng vật liệu dễ bị tốc, vỡ (proximăng, ngói); che chắn bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại.



Khi có mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần nhanh chóng trở về nhà hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt, không nên dùng điện thoại.



Người dân tuyệt đối không trú mưa dưới cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại.



Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nên ngày và đêm 14/7, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/7: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)