Gia Lai: Chủ động ứng phó thời tiết cực đoan

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa, kèm theo gió mạnh làm một số cây xanh tại TP. Pleiku bật gốc ngã đổ. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang triển khai các biện pháp phòng-chống thiên tai nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản của người dân.





Theo báo cáo nhanh của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua, nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện mưa kèm gió mạnh. Lượng mưa đo được tại một số nơi như: thủy điện Ia Hrung, Ia Grai 1 (huyện Ia Grai) trên 110 mm; thủy điện Sê San 3A 43 mm; Ya Ly (huyện Chư Păh) 33 mm; TP. Pleiku 140 mm; huyện Chư Prông: 91,4 mm; huyện Chư Sê 40,2 mm, khu vực các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh lượng mưa đạt dưới 10 mm…

Công nhân Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục sự cố do cây xanh ngã đổ đảm bảo điện thắp sáng cho người dân. Ảnh: Nguyễn Diệp



Thông tin từ Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh cho biết, từ ngày 23-7 đến sáng 25-7, mưa kèm theo gió mạnh xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh. Tại TP. Pleiku, mưa lớn kèm theo gió mạnh vào chiều 24-7 đã làm 3 cây xanh ngã đổ đè vào hệ thống đường dây điện khiến một số khu vực ở phường Ia Kring và Hội Thương mất điện trong nhiều giờ. Còn tại huyện Kông Chro, trao đổi qua điện thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Ngọc Ẩn cho biết: Trong ngày 24-7, mưa kèm gió mạnh đã làm tốc mái 1 căn nhà của người dân tại làng T’cắt (xã Đak Kơ Ning) với diện tích khoảng 20 m2; Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krêy) bị tốc mái khoảng 14 m2 và Trường THCS Bùi Thị Xuân (xã Đak Pling) sập 20 m tường rào.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị liên quan tại TP. Pleiku đã huy động lực lượng kiểm tra khắc phục sự cố cây xanh ngã đổ, rà soát toàn bộ cây xanh để kịp thời xử lý đảm bảo an toàn giao thông; Công ty Điện lực Gia Lai sửa chữa hệ thống điện thắp sáng cho người dân. Huyện Kông Chro đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa…

Công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai dọn dẹp cây xanh ngã đổ tại đường Lê Hồng Phong, TP. Pleiku. Ảnh: Nguyễn Diệp



Ông Nguyễn Văn Huấn-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên) cho hay: Thời tiết Gia Lai đang chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới, đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa to và giông. Lượng mưa khu vực phía Tây và giữa tỉnh phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm khu vực các huyện, thị xã phía Đông tỉnh dưới 15 mm, gió Tây Nam giật cấp 2-3, có lúc cấp 4-5. "Trong tuần này, dự báo thời tiết Gia Lai sẽ tốt hơn, nhưng cần đề phòng mưa giông vào buổi chiều và đêm có thể lốc, sét và gió giật mạnh”-ông Huấn nói.



Theo ông Nguyễn Thanh Bình-Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, những ngày qua, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thường xuyên thông báo, cảnh báo kịp thời qua Zalo và điện thoại trực ban các địa phương trong tỉnh những bản tin cảnh báo mưa giông của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, nhất là Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tại địa phương có khả năng bị ảnh hưởng, nhằm chủ động các biện pháp phòng-chống giảm thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.



