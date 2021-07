Các tỉnh trên cả nước đều có mưa dông trong tuần từ 18-25/7

Từ ngày 24-25/7, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.



Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên từ tối 18/7 đến ngày 20/7, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Từ ngày 24-25/7, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 18/7, trên khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bình Phước đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ qua (từ 13-16 giờ ngày 18/7) tại một số nơi như sau: Trà Phú 58,6 mm, Trà Hiệp 55,8 mm (Quảng Ngãi), Trà Kót 51,6 mm (Quảng Nam), Lộc Tân - Bảo Lâm 37,2 mm (Lâm Đồng)...



Trong khoảng 17-20 giờ ngày 18/7, khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bình Phước tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.



Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bình Phước. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam); Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà (Quảng Ngãi); Đăk Glong, Tuy Đức, Đăk R’Lấp, Gia Nghĩa (Đăk Nông); Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (Lâm Đồng); Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình (Bình Thuận); Bù Đăng, Phú Riềng (Bình Phước).



Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại: Tiên Phước, Nông Sơn (Quảng Nam); Minh Long, Sơn Hà, Ba Tơ (Quảng Ngãi); Krông Nô, Đăk Song, Đăk Mil (Đăk Nông); Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng, Đà Lạt, Bảo Lộc, Cát Tiên, Đơn Dương (Lâm Đồng); Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi (Bình Thuận); Bù Đốp, Lộc Ninh (Bình Phước). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.



Dự báo các khu vực đêm 18 và ngày 19/7: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên phổ biến từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình từ 30-32 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.



Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, riêng phía Nam 32-34 độ C.



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)