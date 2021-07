Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to cục bộ vào chiều tối và đêm

Theo các chuyên gia, để tránh nguy hiểm khi trời mưa dông, khi đang ở ngoài trời, mọi người không trú mưa dưới gốc cây vì có thể bị sét đánh, cây ngã đổ, nguy hiểm đến tính mạng.





Ảnh minh họa. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 10 và ngày 11/7, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h, tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.



Theo các chuyên gia, để tránh nguy hiểm khi trời mưa dông, khi đang ở ngoài trời, mọi người không trú mưa dưới gốc cây vì có thể bị sét đánh, cây ngã đổ, nguy hiểm đến tính mạng.



Mọi người nên tránh vào nhà kho ở nơi đồng trống, đứng chụm hai chân sát nhau, ngồi xuống để hạn chế sự tiếp xúc với điện khi sét đánh; không đứng dưới hay gần những thứ có thể thu lôi như dưới cây cối, nhất là cây bị cô lập giữa một khoảng đất trống, rừng thưa...



Người dân nên cẩn thận với các thiết bị điện, điện tử trong nhà bằng việc không sử dụng điện thoại có dây, điện thoại bàn khi trời mưa có sấm sét vì điện thoại có thể là nguyên nhân dẫn đến sét đánh.



Lúc mưa, người dân nên rút anten tivi, rút dây các thiết bị điện tử, tắt modem internet, tắt điều hòa không khí trước khi mưa dông; giữ khoảng cách an toàn 1m đối với các thiết bị dùng điện, dây điện; tránh xa cửa sổ, cửa chính, mái hiên và không nằm lên sàn bêtông, không tựa lưng vào bức tường bêtông.



Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực đêm 10 và ngày 11/7: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; ngày có nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.



Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)