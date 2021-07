Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, lao với tốc độ 20-25 km/giờ vào bờ

Mưa dông khắp Bắc, Trung, Nam



Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên từ nay 7-7 đến hết ngày 08/7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt (khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An); khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, riêng Quảng Bình có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.





Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia



Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày mai 8-7, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến khoảng ngày 11-7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.