Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão giật cấp 10

Cảnh báo mưa lớn



Từ chiều mai 7-7 đến hết ngày 8-7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An.