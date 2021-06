Năm địa phương trên cả nước có chỉ số nóng bức đạt mức nguy hiểm

Tại mức nhiệt 41-54 (mức nguy hiểm), người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài.





Công nhân làm việc tại công trường trong những ngày nắng nóng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)





Ngày 28/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo các tỉnh, thành phố có chỉ số nóng bức (HI - Heat Index) đạt mức 41-54 (mức nguy hiểm) gồm: Thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Quy Nhơn (Bình Định).



Tại mức nhiệt này, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài.



Ngoài ra, nhiều địa phương có chỉ số nóng bức ở mức đặc biệt cẩn trọng (32-41) gồm: thành phố Đà Nẵng, quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) và quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).



Tại mức nhiệt này, người dân có khả năng say nắng, chuột rút hoặc kiệt sức vì nóng khi tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài.



Trong những ngày qua, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.



Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.



Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.



Để phòng chống các tác hại của nắng nóng, người dân không nên làm việc quá lâu, đi lại hoặc chơi thể thao trong môi trường nóng bức cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức.



Sau mỗi giờ làm việc ngoài trời nắng nóng hoặc trong hầm lò, nhà máy, người lao động nên nghỉ giải lao khoảng 15 phút; luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, đi lại, làm việc ngoài trời nắng như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính… (nên dùng áo cotton dài tay giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể được mát mẻ và nên mặc quần áo sáng màu để cơ thể hấp thụ nhiệt ít nhất).



Người dân cần mang theo đủ nước uống trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng để bù nước kịp thời.



Với trẻ em và người cao tuổi, trong những ngày nắng nóng, cần hạn chế đến mức tối đa ra nắng.



Ngày 28/6, các thành phố trên cả nước đều có chỉ số tia cực tím (UV) cực đại ở mức nguy cơ gây hại rất cao như: thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ở mức 9,4, thành phố Hải Phòng ở mức 9,8, Thủ đô Hà Nội ở mức 9.3, thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) ở mức 9,3; thành phố Đà Nẵng ở mức 10; thành phố Hội An (Quảng Nam) ở mức 9,8; thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức 10; Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 9,7, thành phố Cần Thơ ở mức 9.5, thành phố Cà Mau (Cà Mau) ở mức 8,9.



Chỉ số tia cực tím cực đại trên cả nước được dự báo duy trì ở mức có nguy cơ gây hại rất cao đến cơ thể người trong nhiều ngày tới.



Việc tiếp xúc quá lâu với tia UV sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da.



Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)