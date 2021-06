Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai từ ngày 19-6 đến 21-6

(GLO)- Trong 3 ngày tới (từ 19-6 đến 21-6), thời tiết tỉnh Gia Lai phổ biến: Mây thay đổi, ngày nắng, khu vực phía Tây có mưa vài nơi vào chiều tối, khu vực phía Đông phổ biến không mưa.



Thời tiết các khu vực:



Khu vực các huyện phía Tây và phần giữa của tỉnh: (Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang, TP. Pleiku): Ngày 19-6: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Ngày 20-6 đến 21-6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.



Nhiệt độ trung bình: 26 độ C-28 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 21 độ C-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 31 độ C-33 độ C; Độ ẩm trung bình: 78-83%; Gió: Tây đến Tây Nam cấp 2-3.



Khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc tỉnh: (Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã An Khê): Từ ngày 19-6 đến 21-6: Ít mây, ngày nắng, không mưa.



Nhiệt độ trung bình: 27 độ C-29 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 23 độ C-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 32 độ C-34 độ C. Độ ẩm trung bình: 75-80 %. Gió: Tây đến Tây Nam cấp 2-3.



Khu vực các huyện phía Đông Nam tỉnh: (Ia Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, Krông Pa): Từ ngày 19-6 đến 21-6: Ít mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, không mưa.



Nhiệt độ trung bình: 28 độ C-30 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 23 độ C-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 33 độ C-35 độ C. Độ ẩm trung bình: 70-75%. Gió: Tây đến Tây Nam cấp 2-3.



NGUYỄN VĂN HUẤN-TRẦN TRUNG HIẾU