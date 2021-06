Chuyên gia khí tượng: Nắng nóng còn xuất hiện nhiều đợt tới tháng Tám

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt nắng nóng lần này là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất của năm 2021.





Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Ảnh: TTDBKTTVQG)



Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn), đợt nắng nóng hiện nay sẽ còn tiếp diễn đến ngày 4/6. Trong năm nay, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ còn xuất hiện nhiều đợt trong khoảng từ nay đến tháng Tám.



Thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về diễn biến nắng nóng hiện nay, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày mai (3/6), nhiệt độ ở hầu khắp Hà Nội dự báo sẽ tiếp tục duy trì cao trên 40 độ C.



Cùng với nắng nóng, chỉ số UV ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ nay tới ngày mai dự báo sẽ liên tục ở mức cao 8-10; chỉ số UV được dự báo sẽ giảm dần từ ngày 4/6.



Nguyên nhân của đợt nắng nóng lần này là do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ kéo dài đến hết ngày 3/6. Từ ngày 4/6 giảm nhanh. Còn tại Hà Tĩnh và các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ còn nắng nóng tới ngày 4/6 và từ 5/6 sẽ suy giảm dần.



Bên cạnh diễn biến nắng nóng, trong các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng có cảnh báo đề phòng khả năng dông, lốc… Từ đêm 3/6 sang ngày 4/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa to sẽ khiến nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.



Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng lần này là một trong những đợt nắng nóng gay gắt của năm 2021, tuy nhiên so với năm 2020 thì nắng nóng năm nay chưa gay gắt bằng. Trong tháng 5/2020, nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 40,9 độ C và đợt nắng nóng kéo dài nhất xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ (từ ngày 18/6), kéo dài 43 ngày và kết thúc hoàn toàn vào ngày 30/7/2020.





Đôi bạn trẻ dùng khẩu trang đeo lên trán để tránh cái nắng gay gắt. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)



Về diễn biến nắng nóng trong thời gian tới, ông Lâm cho biết ở Bắc Bộ nắng nóng mạnh, gay gắt sẽ tập trung ở các tháng Sáu và Bảy; khu vực Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn có thể kéo dài sang cả tháng Tám.



“Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhận định nắng nóng năm 2021 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2020. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận định đợt nắng nóng đang diễn ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất của năm 2021,” ông Lâm nhấn mạnh.



Chuyên gia khí tượng quốc gia cũng khuyến cáo người dân khi nắng nóng kéo dài cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, cháy rừng cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Khi đi ra ngoài người dân cần chú ý: nếu phải thực hiện các công việc hay hoạt động ngoài trời cần thực hiện các biện pháp an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; nên uống nhiều nước.



Thông tin thêm về cơn bão Choi-wan, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều nay (2/6), bão Choi-wan hoạt động ở miền Trung Philippines.



Dự báo 24 giờ tới, bão Choi-wan di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và áp sát kinh tuyến 120 độ Kinh Đông, sau đó sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc, đi ra khỏi Biển Đông.



Do ảnh hưởng rìa phía Tây của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão này, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 12,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 118,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)