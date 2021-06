Biển Đông xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới

Theo các chuyên gia khí tượng, trên Biển Đông đang xuất hiện một xoáy thuận, có thể trở thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết trên đất liền về cơ bản sẽ mát mẻ đến 15-6, sau đó là nắng nóng quay trở lại.

Mưa dông bất ngờ tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vào ngày 8-6. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai



Bên cạnh đó, sáng nay 10-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia thông tin, hiện gió mùa Tây Nam ở các vùng biển phía Nam đang hoạt động mạnh nên thời tiết rất xấu.



Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay (10-6), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.



Ở vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



“Gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên các vùng biển trên có khả năng kéo dài 3-5 ngày tới”- Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia cảnh báo.



Trên đất liền, do hoạt động của rãnh thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam (vắt qua Bắc Trung bộ) nối với vùng áp thấp ngoài Biển Đông nên từ nay đến giữa tháng 6 sẽ không có đợt nắng nóng nào ở nước ta. Tuy nhiên từ ngày 16-6, nắng nóng có thể quay trở lại khi áp thấp nóng ở Tây lục địa châu Á phát triển về phía Đông Nam.



Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm 9-6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.



Lượng mưa đo được tại Lũng Vân (Hòa Bình) 90mm, Làng Chiếu (Sơn La) 80mm, Trung Sơn (Phú Thọ) 107mm, Thu Cúc (Phú Thọ) 80mm, Lương Ngoại (Thanh Hóa) 112mm, Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 101mm...



Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ngày và đêm nay (10-6), ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).



Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.



Hà Nội cũng dự báo có mưa rào và dông vào chiều và tối nay 10-6.



Tại Nam bộ và Tây Nguyên, từ nay đến ngày 15-6, hình thái thời tiết chủ đạo ít thay đổi, về chiều và tối rải rác có mưa, có thể mưa dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật.



Theo VĂN PHÚC (SGGPO)