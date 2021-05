Thời tiết nhiều khu vực tương đối thuận lợi trong Ngày bầu cử 23/5

Thời tiết nhiều khu vực trong cả nước tương đối thuận lợi trong ngày 23/5 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.





(Ảnh minh họa: Đại Nghĩa/TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trong cả nước tương đối thuận lợi trong ngày 23/5 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Ngày 23-24/5, khu vực Bắc Bộ, ngày nắng nóng. Riêng ngày 24/5 có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm cục bộ có mưa dông.



Vùng núi từ 23-24/5 có mưa dông nhiều nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Riêng ven biển Nam Trung Bộ từ 23-24/5 chiều tối và tối có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có khả năng mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to vào chiều và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Theo TTXVN/Vietnam+