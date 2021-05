Ngày 31/5, nhiều khu vực trên cả nước có nhiệt độ trên 40 độ C

Theo dự báo, ngày 31/5, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.





Dịch bệnh và thời tiết nắng nóng Đường phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội vắng bóng người, xe ngày 30/5/2021. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/5, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.



Một số nơi có khả năng trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La); Mai Châu (Hòa Bình); Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông (Nghệ An); Hương Khê (Hà Tĩnh); Đông Hà (Quảng Trị); Nam Đông (Thừa Thiên-Huế). Độ ẩm tương đối thấp, trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 6/2021. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.



Chiều tối và đêm 30/5, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng vào ban ngày, mưa rào và dông rải rác về đêm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.



Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, ở nước ta, hiện tượng gió lốc thường xảy ra trong khoảng từ tháng Tư đến tháng Tám. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lốc xoáy thường xảy ra vào mùa Hè, nhất là ở những vùng sát biển. Lốc cũng như vòi rồng xảy ra rất đột ngột và hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn, không thể dự báo được.



Các dấu hiệu nhận biết khi có lốc: bầu trời đổi mầu đen, mây di chuyển nhanh, xoắn lại với nhau tạo thành hình nón, xuất hiện các tiếng gầm rú...



Trong những ngày nắng nóng, khi có mây dông xuất hiện, người dân cần theo dõi chặt chẽ và có biện pháp để đề phòng thiệt hại do lốc gây ra.



Khi bất ngờ gặp lốc xoáy, người dân cần nhanh chóng tìm nơi đất trũng thấp, nằm sát xuống đường....; tắt, cắt tạm thời các thiết bị điện, đài để tránh bị điện giật, hỏa hoạn; không chạy cùng hướng với đường đi của lốc xoáy; tìm chỗ trú ẩn an toàn trong nhà, núp dưới một vật nặng và giữ chặt nó. Người dân không nên đứng gần, trú tránh dưới cây to; căn nhà thô sơ, cột điện...



Dự báo các khu vực đêm 30 và ngày 31/5, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.



Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 32-35 độ C.



Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.



Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)