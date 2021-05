Khả năng sắp xuất hiện nhiễu động nhiệt đới ở Biển Đông gây thời tiết xấu

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới (từ ngày 21.5 đến ngày 20.6.2021).



Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 21-5

Nhiễu động nhiệt đới khả năng sẽ gây thời tiết xấu trên biển từ ngày 25.5. Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng





Theo đó, thời kỳ từ ngày 21-31.5, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các tỉnh vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện 2 đợt mưa dông vào các ngày 23 - 25.5 và ngày 27 - 29.5.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo mưa dông xuất hiện sau một đợt nắng nóng gay gắt nên cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ với mức nhiệt độ từ 35 - 37 độ C. Riêng một số nơi ở khu Tây Bắc và vùng núi phía tây thuộc Bắc và Trung Trung Bộ có thể đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất từ 38 - 40 độ C.



Ở phía nam, gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, kết hợp với hoạt động của dao động Madden - Julian (MJO) tác động trên khu vực xích đạo Đông Nam Á có thể làm gia tăng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.



MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.



Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.



Ngoài ra, trong giai đoạn từ ngày 25 - 28.5, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông, cần phải đề phòng tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Trong cả thời kỳ dự báo (tức từ ngày 21.5 - 20.6), nền nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đều ở ngưỡng cao hơn từ 1 - 1,5 độ C. Riêng khu vực phía đông Bắc Bộ có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.



Tổng lượng mưa thời kỳ tới có sự phân bố không đồng đều: Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức thiếu hụt từ 10 - 40 %. Khu vực Tây Nguyên xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Nam Bộ cao hơn từ 15 - 30%.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý về thời tiết trên biển trong những ngày tới. Cụ thể, khoảng từ ngày 25.5, Biển Đông có khả năng xuất hiện nhiễu động nhiệt đới và gây thời tiết xấu đến các khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ.



https://laodong.vn/moi-truong/kha-nang-sap-xuat-hien-nhieu-dong-nhiet-doi-o-bien-dong-gay-thoi-tiet-xau-911554.ldo

Theo Thảo Anh (LĐO)