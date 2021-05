(GLO)- Ngày 21-5, thời tiết Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây. Rãnh thấp ở phía Nam có trục 9-11 độ vĩ Bắc và nâng trục dần lên phía Bắc.

Cảnh báo mưa vừa, mưa to khu vực tỉnh Gia Lai. Ảnh nguồn internet

Cảnh báo: Từ ngày 23 đến 27-5, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Rãnh thấp ở phía Nam có trục 9-11 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh và có trục đi qua Nam Trung Bộ. Đới gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần.



Thời tiết: Tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cá biệt có nơi mưa rất to. Dự báo tổng lượng mưa từ ngày 24 đến 27-5: phổ biến từ 100 mm đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng khu vực phía Đông từ 80 mm đến 150 mm, có nơi trên 200 mm.



Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do dông, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1



NGUYỄN VĂN HUẤN-VŨ THỊ NGỌC MAI