Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa dông

Mưa lớn đã gây ngập úng tại Hà Nội chiều 11/5. (Ảnh Thành Đạt/TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 13/5, các khu vực trong cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C; chiều tối và đêm mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Các vấn đề sức khỏe thường gặp ở mùa nắng nóng là mất nước, kiệt sức, say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do thay đổi môi trường đột ngột hoặc do tiếp xúc quá lâu, làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao.



Mức độ nhẹ là các biểu hiện gây mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, nhịp thở, chuột rút... Mức độ nặng sẽ bị đau đầu, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch và có thể dẫn đến tử vong.



Để bảo vệ sức khỏe, các bác sỹ khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong khoảng thời gian từ 10-16h.



Những người đang ở phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên ra ngoài trời nắng đột ngột, tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài.



Mọi người nên mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi; rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu; tăng cường các loại rau xanh, hoa quả, đặc biệt cần uống tối thiểu 1,5-2 lít nước/ngày.



Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/5: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 20-23 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C; riêng đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.



Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C; riêng vùng núi 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C.



Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

