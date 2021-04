Từ ngày 18-23/4, cả nước đều có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Dự báo từ ngày 18-23/4, nhiều khu vực trên cả nước chiều tối có mưa dông cục bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Thủ tướng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ đang hoạt động yếu dần kết hợp với không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và dông, vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Dự báo, từ ngày 18-23/4, các khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm.



Dự báo chi tiết các khu vực từ ngày 18-23/4: Khu vực Bắc Bộ, ngày 18-19/4, có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển lạnh; ngày 20-23/4, ít mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Đặc biệt lưu ý, thời gian này, mực nước thượng lưu sông Thao, sông Lô và trên các sông suối nhỏ khu vực miền núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1,5-3 m. Mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình có xu thế biến đổi chậm.



Khu vực Trung Bộ, từ ngày 18-23/4 duy trì một trạng thái thời tiết ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, ngày 18/4 có mưa rào và dông, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 18-23/4 cũng duy trì một trạng thái thời tiết ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.



Phía Nam Tây Nguyên, từ ngày 19-21/4 xuất hiện mưa dông nhiều vào chiều tối và tối, từ ngày 22-23/4, mưa dông có xu hướng tăng tập trung vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động.



Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần và có khả năng tăng trở lại vào những ngày cuối tuần.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời gian từ ngày 18-23/4, trên biển không có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới nhưng trên các vùng biển gió vẫn mạnh trên cấp 6, sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ.



Từ ngày 18-20/4, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động.

Theo HL (TTXVN/Vietnam+)