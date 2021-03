Tây Nguyên và Nam Bộ nắng khô, Bắc Bộ có mưa phùn kèm sương mù

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.



Thủ đô Hà Nội chìm trong sương mù. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18-20/3, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng khô với nhiệt độ phổ biến cao nhất trong ngày 29-35 độ C, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ từ ngày 18/3 có nắng nóng, độ ẩm trong không khí thấp.

Hiện đang là thời điểm mùa rụng lá ở nhiều cánh rừng. Trời nóng khô khiến các lớp thực bì trở nên khô giòn. Thời gian này, người dân cũng đang đốt nương làm rẫy. Việc nương rẫy gần rừng và đốt thực bì không đảm bảo khoảng cách có thể khiến các tàn lửa dễ bay xa bén vào rừng gây cháy.

Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khuyến cáo, người dân nên nắm rõ quy trình xử lý thực bì ở nương rẫy, trước khi đốt phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy; phải báo cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền sở tại về thời gian, địa điểm phát, đốt rẫy; chỉ được đốt rẫy vào sáng sớm hoặc chiều tối khi có gió nhẹ và phải đốt ngược hướng gió… để phòng tránh cháy rừng.

Bắc Bộ tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, trời âm u, độ ẩm trung bình cao.

Thời tiết nhiều sương mù, độ ẩm cao, thường tạo điều kiện cho các vi sinh vật, nấm, các vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh và phát tán trong không gian. Đây cũng là nguyên nhân khiến người dân dễ mắc phải các căn bệnh đường hô hấp.

Để phòng chống bệnh, người dân khi di chuyển ngoài đường cần đeo khẩu trang để chống bụi, vi khuẩn, nấm mốc. Ngoài ra, cần thiết uống đủ nước, ăn thêm hoa quả, tập thể dục thường xuyên, xịt mũi phun sương bằng nước muối sinh lý giúp làm ẩm mũi, loại bỏ các vẩy mũi chứa nhiều khói bụi, giúp cho mũi được sạch sẽ, thông thoáng.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 18/3: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)