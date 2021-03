Mùa khô ở Nam Trung Bộ kéo dài, cần phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả

Trong 7 ngày tới (14-20/3), nắng sẽ xuất hiện đều đặn tại các tỉnh Nam Trung Bộ với thời gian nắng kéo dài 8-9 giờ mỗi ngày, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C, riêng ngày 16/3 có thể nóng hơn.



Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 15-3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ còn kéo dài, đến tháng Năm mới xuất hiện mưa trái mùa.



Trong 7 ngày tới (14-20/3), nắng sẽ xuất hiện đều đặn tại các tỉnh Nam Trung Bộ với thời gian nắng kéo dài 8-9 giờ mỗi ngày, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C, riêng ngày 16/3 có thể nóng hơn.



Điều kiện thời tiết khô nóng rất dễ phát sinh các bệnh gây hại cho cây ăn quả. Nông dân nên thực hiện các biện pháp cung cấp đủ nước, bón phân phù hợp cho cây để đạt năng suất cao nhất. Đặc biệt, đối với cây chủ lực là Thanh Long, người dân chú ý thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và phòng trừ rệp sáp.



Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, người dân nên vệ sinh vườn thông thoáng làm mất nơi trú ẩn của kiến do rệp sáp sống cộng sinh với kiến, dùng vòi nước phun trực tiếp vào chỗ rệp leo bám, tỉa bỏ những bộ phận của cây đã bị nhiễm rệp sáp để tránh lây lan.



Khi phun thuốc trừ sâu, người dân nên chú ý thời gian cách ly thuốc để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Với rệp sáp gây hại các chồi Thanh Long dưới đất, người dân nên cào nhẹ lớp phủ mặt để thuốc dễ dàng tiếp xúc với rệp sáp tạo hiệu quả phòng trừ cao.



Dự báo chi tiết cho các vùng đêm 13 và ngày 14/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C, khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 24-27 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 24-27 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.



Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.



Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.



Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.



Vùng giữa và Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5.

