Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sắp chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm 6/3, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.





(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.



Dự báo, khoảng đêm 6/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Đông Bắc; ngày 7/3, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.



Từ ngày 7/3, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.



Thủ đô Hà Nội, đêm 6 và ngày 7/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 7/3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.



Từ đêm 6/3, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.



Các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình.



Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp... Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.



Trên biển, từ sáng sớm và ngày 7/3, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.



Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh, sóng lớn; thông báo cho chủ và thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.



Các chuyên gia cho rằng khi có sóng to, gió lớn mà các thuyền viên neo đậu tàu, thuyền không đúng chỗ, không đúng cách thì vẫn bị thiệt hại do tàu, thuyền va đập vào nhau và do sóng đánh lật úp tàu.



Để hạn chế thiệt hại, khi neo đậu tàu, thuyền thì các thuyền viên cần chú ý rằng ở những bến bãi không có cầu tàu thì neo đậu tàu, thuyền theo hướng thẳng góc với bờ, giữ cho khoảng cách giữa các tàu thuyền đủ rộng để tránh va đập vào nhau; tuyệt đối không neo đậu tàu thuyền theo hướng song song với bờ, vì như thế tàu thuyền rất dễ bị sóng đánh thẳng vào mạn làm lật úp tàu; thả cả neo đáy và neo bờ để giữ cho tàu thuyền cố định; sử dụng các lốp xe hơi cũ treo ở thành tàu thuyền, mạn tàu thuyền và cả mũi tàu thuyền để hạn chế va đập vào nhau và va đập vào cầu tàu thuyền; không neo đậu tàu thuyền dưới hoặc bên cạnh các cầu giao thông, không lấy trụ cầu để buộc neo.



Cách an toàn nhất là neo tàu, thuyền ở khu tránh trú bão. Tốt nhất là các thuyền viên neo đậu tàu, thuyền một mình riêng biệt, sao cho khi neo đã bám đáy, tàu có thể quay trở các hướng mà không bị va đập với bất cứ vật gì và không bị mắc cạn.

Theo Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)