Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm, nhiệt độ tăng cao vào ban ngày

Trung khi miền Bắc trời ấm dần lên và duy trì tình trạng mưa phùn, sương đặc trưng thì Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng và khô hạn kéo dài ở nhiều khu vực.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào buổi sáng, trời chỉ còn rét về đêm.



Ban ngày tại khu vực này nhiệt độ tăng dần, cao nhất phổ biến 23-26 độ C, có nơi trên 31 độ C.



Tình trạng nắng khô đã kéo dài nhiều ngày và còn tiếp diễn, riêng miền Đông Nam Bộ có nhiều nơi nắng nóng 36 độ C, độ ẩm trong không khí thấp 30-40%.



Nắng khô kéo dài gây bất lợi cho người dân trong trồng trọt. Các chuyên gia bảo vệ thực vật khuyến cáo, người dân trồng ớt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần vệ sinh, tạo tán cho vườn thông thoáng, thu gom triệt để những tàn dư bọ trĩ trên những ruộng đã gây hại, sử dụng bẫy để bắt bọ trĩ trưởng thành, bảo vệ và nuôi dưỡng thiên địch của bọ trĩ trên đồng ruộng như bọ rùa, ong kí sinh, tăng cường bón phân hữu cơ để cây phát triển tốt.



Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 9/3:



Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.



Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.



Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)