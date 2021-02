Thời tiết 3 miền duy trì ổn định, nắng ấm ban ngày, trở rét về đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến đầu tháng Ba tới, miền Bắc ít chịu tác động của không khí lạnh; thời tiết chủ đạo nắng ấm ban ngày, trở rét về đêm và sáng sớm.



Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 22-2

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)



Cơ quan Khí tượng nhận định trong 2-3 ngày tới, do chịu tác động của không khí lạnh cường độ yếu và lệch Đông nên có sương mù và giảm nhiệt về đêm.



Cụ thể, trong tuần này, miền Bắc ít mưa, có sương mù nhẹ vào buổi sáng. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rải rác nên trời rét về đêm, nhiệt độ thấp nhất là 12-15 độ C. Vào ban ngày, khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt mạnh, bao gồm cả khu vực vùng núi và đồng bằng. Thời tiết có nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, độ ẩm cao, tạo cảm giác dễ chịu, không quá hanh khô.



Đáng lưu ý, ngày 25-26/2, mưa phùn và sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm ở Bắc Bộ. Dù vậy, đến trưa và chiều, khu vực lại hửng nắng và duy trì thời tiết ấm áp như những ngày trước đó. Ban đêm, trời trở rét với mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng là 17-19 độ C.



Theo bản đồ dự báo xa, trạng thái nắng ấm có thể kéo dài liên tục 10 ngày tới. Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ít chịu tác động của không khí lạnh nên mức nhiệt ban đêm tăng lên theo từng ngày.



Đến đầu tháng Ba, thời tiết có thể ấm áp suốt cả ngày khi biên độ nhiệt giữa ngày và đêm dao động 22-28 độ C. Mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ít.



Nhận định thêm về diễn biến thời tiết từ nay đến giữa tháng Ba tới, cơ quan Khí tượng cho biết không khí lạnh thời kỳ này có cường độ yếu đến trung bình và lệch về phía Đông nên không gây giảm nhiệt nhiều. Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại.



Trong khoảng một tháng tới, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C; tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm.



Tại Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng. Tuần này, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam tương đối oi bức, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, gần chạm ngưỡng nắng nóng và ít khả năng xuất hiện mưa trái mùa.



Trong khi đó, tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần và đạt mức cao nhất vào những ngày cuối tuần (26-28/2 tới).



Cơ quan Khí tượng cho biết ảnh hưởng của hoàn lưu từ vùng xoáy thấp suy yếu từ cơn bão Dujuan thành áp thấp nhiệt đới sẽ khiến vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7. Sóng biển cao 3-4m, biển động rất mạnh.



Dự báo chi tiết các khu vực đêm 22/2 và ngày 23/2: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.



Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.



Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)