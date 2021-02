Hai ngày cuối tuần cả nước trời nắng ráo trước khi đón mưa diện rộng

Hai ngày cuối tuần (6-7/2), khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng, các khu vực khác ngày nắng ráo.





(Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN)





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước khi có mưa diện rộng vào đầu tuần tới, hai ngày cuối tuần (6-7/2), khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác ngày nắng ráo.



Thời tiết đang tiếp tục những ngày thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, mua sắm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Tuy nhiên, trong điều kiện phòng, chống dịch COVID đang diễn biến phức tạp, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế (khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tụ tập-khai báo y tế) để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội; tăng cường sức khỏe, đặc biệt cho trẻ con, người già và người có bệnh nền bằng việc ăn uống đủ chất, lau dọn nhà thoáng mát, sạch sẽ. Người già tránh tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm.



Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 6/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.



Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.



Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo TTXVN/Vietnam+