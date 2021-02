Dự báo mới nhất thời tiết đêm giao thừa và 3 ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp những thông tin dự báo mới nhất về thời tiết đêm giao thừa và 3 ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu (tức từ ngày 11.2 đến ngày 14.2 dương lịch).



Theo đó, thời tiết cả nước thuận lợi cho người dân vui xuân, đón Tết. Trời hầu như không mưa, ngày nắng, đêm se lạnh.



Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về thời tiết những ngày trọng điểm của Tết Tân Sửu.



Dự báo diễn biến không khí lạnh ở Bắc Bộ như thế nào thưa ông?



- Hôm nay 9.2 (tức 28 Tết) bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến 40-80mm/24h, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong cơn dông người dân cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Đồng thời, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 16 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 10 - 13 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết.



Ông Hoàng Phúc Lâm cung cấp thông tin thời tiết Tết.





Vậy đợt không khí lạnh này có kéo dài đến bao giờ? Ông có thể cho biết những điểm lưu ý về thời tiết trong đêm giao thừa tại 3 vùng miền trên cả nước?



- Thời tiết giao thừa trên cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi, sau đợt mưa dông diện rộng xảy ra vào ngày 7 - 9.2 dương lịch (tức ngày 26 - 28 Tết), các tỉnh miền Bắc sẽ tạnh ráo kể từ ngày 29 và 30 Tết.



Nhiều khả năng, thời điểm giao thừa Tết nguyên đán Tân Sửu năm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ không mưa, nhiệt độ phổ biến dưới 20 độ C, trời rét.



Còn ở miền Trung cũng không có nơi nào xuất hiện mưa thời điểm giao thừa, nhiệt độ vùng từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ở mức 20 - 22 độ C, trời lạnh.



Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ là 23 - 25 độ C, trời tương đối mát mẻ.



Còn ở khu vực Tây Nguyên cũng không có mưa, do địa hình cao nên nhiệt độ thời điểm giao thừa thấp hơn so với khu vực xung quanh, phổ biến là 17 - 20 độ C.



Vậy xu thế thời tiết chính trong 3 ngày Tết cổ truyền có thuận lợi để người dân vui xuân, chơi Tết hay không, thưa ông?



- Nhìn chung, thời tiết 3 ngày Tết trên cả nước là thuận lợi cho người dân vui xuân, đón Tết. Trời hầu như không mưa, ngày nắng, đêm se lạnh.



Như tôi thông tin ở trên, từ ngày 29 Tết trở đi thời tiết hầu khắp các khu vực trên cả nước đều tương đối thuận lợi cho việc du xuân chơi Tết, trời nắng ráo, vài nơi có thể có mưa xuân nhẹ.



Cụ thể, ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, một vài nơi có mưa nhỏ, mưa xuân, trời rét nhẹ vào đêm và sáng sớm và ấm vào ban ngày, với nhiệt độ cao nhất khoảng 23 - 26 độ C. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng như khu vực Tây Nguyên phổ biến không mưa, mát về đêm và sáng; nhiệt độ cao nhất ban ngày trong 3 ngày Tết duy trì trong khoảng từ 28 - 31 độ C.



Riêng khu vực Nam Bộ trong chiều ngày 11 và chiều ngày 12 tức chiều 30 và chiều ngày 1 Tết có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ, nền nhiệt phổ biến từ 29 - 33 độ C, không xảy ra nắng nóng.



Trân trọng cảm ơn ông!

Theo THẢO ANH (LĐO)