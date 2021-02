Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C

Nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã giảm xuống do ảnh hưởng không khí lạnh, thấp nhất từ 15-18 độ C, có mưa rải rác nên người dân chú ý mang theo áo mưa khi đi ra ngoài.



Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 28-2

Người dân khi ra đường nên mặc ấm, đeo khẩu trang và mang theo áo mưa đề phòng những cơn mưa. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 27/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.



Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 27/2, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; các tỉnh, thành phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa vài nơi.



Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.



Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.



Trong những ngày mưa rét, người dân cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe, nhất là người cao tuổi, mắc các bệnh liên quan huyết áp, tim mạch, hô hấp...



Người dân khi ra ngoài trời cần chủ động mang theo áo mưa, mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang, tránh không khí lạnh và nước mưa xâm nhập đột ngột, trực tiếp vào cơ thể...



Ở trong nhà, người dân tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sưởi ấm, đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, tử vong do ngạt khí; lưu ý kiểm tra an toàn điện trước khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm hoặc tắm...



Dự báo các khu vực ngày và đêm 27/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; riêng Bắc Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.



Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.



Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.



Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.



Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)