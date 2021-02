Cả nước nắng ráo, thuận tiện cho người dân mua sắm, dọn nhà đón Tết

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.





Người dân mua cành đào đón Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Chủ Nhật (7/2), các khu vực trên cả nước tiếp tục có một ngày nắng ráo.



Hình thái thời tiết này thuận lợi cho người dân vui chơi, mua sắm cũng như dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2021.



Người dân có thể góp phần bảo vệ môi trường với việc không vứt các rác thải điện tử chung với các loại rác thải rắn sinh hoạt; nên tích lại, liên hệ với nhóm Việt Nam tái chế để được thu gom, hướng dẫn phân loại.



Đây là chương trình của Liên minh tái chế được thành lập bởi các nhà sản xuất điện tử hàng đầu, nhằm thu gom miễn phí rác thải điện tử để đảm bảo quy trình tái chế chuyên nghiệp và thân thiện với môi trường.



Hoặc người dân cũng có thể đem rác thải điện tử đến 5 điểm thu gom thường xuyên tại Hà Nội gồm Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) và tại Ủy ban nhân dân các phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), phường Quán Thánh và Thành Công (quận Ba Đình).



Năm điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm Trung tâm MM Mega Market An Phú (Quận 2), các Ủy ban nhân dân phường 9 (Quận 3), phường 15 (Quận 4), phường 17 (quận Phú Nhuận) và phường 2 (quận Bình Thạnh).



Đi bất kỳ đâu, người dân cũng nên thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập đông người-Khai báo y tế) để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 an toàn cho bản thân và cộng đồng.



Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 7/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa, chiều giảm mây trởi nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm 7/2 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa, chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa, chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.



Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 27-30 độ C.



Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)