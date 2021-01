Đêm 10/1, không khí lạnh tăng cường, vùng núi cao có thể có mưa tuyết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gió Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ mạnh lên cấp 3-4, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.



Băng tuyết bao phủ trên các cành cây trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 9/1, có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 10/1, gió Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.



Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m.



Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.



Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.



Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị, các tỉnh, thành phố ven biển thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết diễn biến của gió mạnh trên biển để phòng tránh, di chuyển vào bờ hoặc tránh trú tại các khu vực an toàn; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả.



Các tỉnh, thành phố duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện và thuyền trưởng các tàu, thuyền; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; tổ chức kiểm tra và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các khu dân cư, công trình ven biển, nhất là các công trình đang thi công hoặc đã bị sự cố trong các trận bão, mưa lũ trước đây.



Dự báo chi tiết cho các vùng đêm 9 và ngày 10/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 10-13 độ C, có nơi trên 13 độ C.



Băng tuyết phủ kín nhiều nơi trên Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN phát)



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 10-13 độ C, có nơi trên 13 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C; cao nhất 11-13 độ C, có nơi trên 13 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, phía Nam có nơi 12-14 độ C; cao nhất 11-14 độ C, phía Nam có nơi 14-16 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.



Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.



Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, miền Tây 22-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)