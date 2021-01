Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng

Theo dự báo, ngày 24/1, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biển trong ngày từ 22-25 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 24/1, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biển trong ngày từ 22-25 độ C, có gió nhẹ, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù, trời rét; nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức 16-19 độ C.



Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; thấp nhất 17-25 độ C. Dự kiến, chất lượng không khí trong thời gian tới có thể được cải thiện nhưng vẫn sẽ duy trì ở mức "kém" và "xấu."



Trong tình trạng chất lượng không khí đang ở ngưỡng "rất xấu" như hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội khuyến cáo: Tất cả mọi người cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Đối với nhóm người bình thường nếu cần thiết phải ra ngoài hãy đeo khẩu trang chống bụi PM2.5 đạt chuẩn khi đi ra ngoài.



Đặc biệt người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh. Nên lưu thông trên đường bằng các phương tiện công cộng hoặc các phương tiện có che chắn. Khi tham gia giao thông nên tuân thủ sự điều phối của cơ quan chức năng, tránh hiện tượng ùn tắc.



Đặc biệt, người dân cần nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế và Chính phủ khuyến cáo và thường xuyên theo dõi chất lượng không khí tại Cổng thông tin quan trắc môi trường của thành phố.



Dự báo các khu vực ngày và đêm 24/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên trên 25 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên trên 25 độ C.



Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.



Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.



Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.



Trên biển, ngày và đêm 24/1, tại vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió nhẹ.



Vùng biển giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5.

