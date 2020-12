Vùng núi Sa Pa xuống 2 độ C, giảm nhiệt thấp nhất từ đầu mùa Đông

Các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai hạ xuống còn 10,7 độ C; Chố Ràng (Bảo Yên) dưới 9 độ C; thị trấn Bắc Hà 4 độ C; vùng núi cao Sa Pa 2 độ C.



Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 23-12

Đông đảo du khách đến Sa Pa tham dự Lễ hội mùa Đông 2020. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)



Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 22/12, không khí lạnh biến tính tác động trực tiếp đến tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước.



Tiết trời rét nặng vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét buốt như kim châm.



Hồi 7 giờ ngày 22/12, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai hạ xuống còn 10,7 độ C; phố Ràng (Bảo Yên) dưới 9 độ C; thị trấn Bắc Hà 4 độ C; vùng núi cao Sa Pa 2 độ C.



Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính từ đầu mùa đông đến nay. Đặc biệt, đêm 21/12, nhiều nơi trên dãy núi Hoàng Liên Sơn xuất hiện sương muối phủ trắng.



Dự báo ngày và đêm 22/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai suy yếu. Thời tiết các khu vực không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, nhiệt độ tăng dần lên.



Đêm 22/12, vùng thấp nhiệt độ lên mức 11-12 độ C, vùng núi trong khoảng 5-6 độ C, thị xã Sa Pa vẫn thấp nhất 3-4 độ C. Các khu vực núi có độ cao từ 2.800m trở lên cần đề phòng sương muối tiếp tục xuất hiện gây hại.



Theo Quốc Khánh (TTXVN/Vietnam+)