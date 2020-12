Nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống 3,2 độ C, dự báo sắp xuất hiện băng giá

Nhiệt độ ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lúc 6 giờ sáng nay, 15.12, đã xuống chỉ còn 3,2 độ C - là mức thấp nhất tại miền Bắc. Dự báo những ngày tới, khu vực này có khả năng xuất hiện băng giá.



Vùng núi cao các tỉnh Bắc bộ nhiều khả năng xuất hiện băng giá trong những ngày tới - Ảnh Tiến Đạt



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ghi nhận đến sáng nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở nhiều nơi.



Cập nhật tại các trạm khí tượng khu vực miền Bắc lúc 6 giờ sáng cho thấy, nhiệt độ tại các tỉnh khu vực đồng bằng đã giảm sâu, phổ biến từ 15 - 18 độ C; khu vực vùng trung du phổ biến từ 11 - 13 độ C.



Đặc biệt, tại khu vực núi cao đã ghi nhận nhiệt độ ở mức rét hại. Trong đó, nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức thấp nhất miền Bắc với 3,2 độ C; vùng núi Trùng Khánh (Cao Bằng) có rét 7,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) có rét 9 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 11,4 độ C.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày hôm nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái rét đậm, rét hại. Nhiệt độ nếu có tăng so với mốc 6 giờ sáng nay cũng chỉ tăng thêm từ 0,5 độ C. Trong đó, những khu vực địa hình núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Fansipan (Lào Cai) được dự báo có khả năng xuất hiện băng giá những ngày tới.



Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ cực mạnh và tiếp tục được bổ sung trong những ngày tới, dự báo thời tiết rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có thể kéo dài đến ngày 20.12. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ cập nhật cảnh báo nhiệt độ lúc 6 giờ hàng này để người dân, các địa phương chủ động các biện pháp phòng tránh rét.

Theo PHAN HẬU (TNO)