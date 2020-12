Miền Bắc sắp vào chính đông, có những đợt rét khốc liệt kéo dài 7-10 ngày

Miền Bắc được dự báo sẽ có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài 7-10 ngày, khả năng cao xuất hiện băng giá, sương muối và mưa tuyết.





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (23/12/2020) cho đến 20/1/2021, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh, trong đó có những đợt lạnh tăng cường.



Băng giá, mưa tuyết khả năng xuất hiện ở miền Bắc trong các tháng chính đông. Ảnh minh họa.



Cụ thể, ngày 24/12, một đợt không khí lạnh tăng cường xuất hiện nhưng cường độ yếu nên nhiệt độ không giảm nhiều. Đến khoảng ngày 30-31/12, không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, đặc biệt trong những ngày đầu năm 2021.



Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 20 ngày đầu tháng 1/2021, nền nhiệt ở miền Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng có nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt khi các đợt rét đều kéo dài 7-10 ngày.



Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, từ nửa cuối tháng 12 trở đi, các đợt rét đậm, rét hại bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc. Đợt rét gần nhất diễn ra kể từ ngày 15/12 và kéo dài đến ngày 22/12.



Đến tháng 1 và tháng 2/2021 là thời điểm chính đông, rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện nhiều hơn với chu kỳ mỗi đợt kéo dài 7-10 ngày, đặc biệt dài hơn ở các vùng núi phía Bắc. Sương muối, băng giá, thậm chí mưa tuyết có thể xuất hiện tại vùng núi cao.



Trưởng phòng Dự báo Khí hậu khuyến cáo người dân cần liên tục theo dõi các bản tin về tình hình không khí lạnh sắp tới để chủ động ứng phó trong điều kiện thời tiết cực đoan, đặc biệt với khu vực vùng núi.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, mưa to. Các đợt mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 12/2020. Mưa trái mùa có thể xảy ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày cuối tháng 12/2020 và 10 ngày đầu tháng 1/2021.



Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN (thấp hơn khoảng 0,5 độ C); các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.



Trong cả thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại khu vực Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn TBNN từ 50-100mm, khu vực Tây Nguyên cao hơn TBNN từ 20-50mm, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lượng mưa ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ.





Theo TRIỆU QUANG (Dân Việt)