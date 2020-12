Khu vực Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, đêm 29/12 bắt đầu chuyển rét

Từ đêm 29/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, từ đêm 30/12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.

Học sinh mặc đủ ấm khi đến lớp đảm bảo sức khỏe để chống chọi với thời tiết khắc nhiệt trên cao nguyên đá Sìn Hồ tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/12, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đặc biệt trời chuyển rét nhanh từ đêm do bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.



Từ đêm 29/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, từ đêm 30/12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm 29/12, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ gần sáng 30/12 Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.



Từ ngày 30/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Từ ngày 31/12, Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.



Để chủ động bảo vệ cơ thể trong tiết trời rét đậm, rét hại, người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh. Người cao tuổi cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột như từ trong nhà ấm chạy ra ngoài lạnh dễ gây thay đổi về huyết áp có nguy cơ bị tai biến mạch máu não.



Để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo người dân không thả rông đàn trâu bò; trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.



Từ tối và đêm 29/12, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5-7m.



Ngày và đêm 29/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ tối và đêm có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.



Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc đêm có mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc từ 14-17 độ C; phía Nam từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.



Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.



Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)