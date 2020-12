Khả năng vẫn còn bão/áp thấp nhiệt đới tác động trong vòng một tháng tới

Trong vòng một tháng tới, khả năng xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới hoặc bão) xuất hiện trên Biển Đông.





Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết thời hạn tháng (từ nay đến ngày 10.01.2021). Theo đó, trong thời kỳ cuối tháng 12 này, MJO có khả năng góp phần gây tăng mưa cho khu vực phía Nam. MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.



Các nghiên cứu cho thấy dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới).



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 1 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.



Không khí lạnh xảy ra với tần suất khoảng 4 - 6 đợt. Không khí lạnh được tăng cường vào ngày 18.12, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm từ 18 - 20.12.



Đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết tại vùng núi cao. Các đợt mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng nửa cuối tháng 12.2020.



Mưa trái mùa có thể xảy ra tại khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Nam Bộ có khả năng cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong cả thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 - 80 mm, các khu vực khác cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 20 mm, riêng khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

