Thời tiết ở làng Đê Bơ Tưk (xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang) những ngày này rất oi bức. Tuyến kênh mương dẫn nước cho cả cánh đồng cỏ dại mọc ken dày, cản trở dòng chảy. 8 chiến sĩ của Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 3) được giao nhiệm vụ giúp dân khơi thông dòng nước. Người cầm rựa phát dọn bụi rậm, người cầm cuốc, xẻng nạo vét bùn đất dưới lòng mương. Lưng áo cán bộ, chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi nhưng ai cũng hào hứng, quyết tâm hoàn thành phần việc được giao.





Ở khu vực giọt nước cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng làng Đê Bơ Tưk, nhóm thợ xây do Trung úy Trần Văn Đạt-Bí thư Chi Đoàn Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2) phụ trách đang trộn vữa, xếp gạch làm tường bao và sân bê tông để bà con thuận tiện khi lấy nước. Khoảng sân này trước đây là nền đất bị xói lở, ngập nước vào mùa mưa. Trước khi triển khai chiến dịch, đơn vị đã khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của người dân và xin ý kiến lãnh đạo đơn vị hỗ trợ kinh phí sửa chữa giọt nước.



Các chiến sĩ chia thành từng tốp nhỏ để thực hiện nhiệm vụ. Ban ngày, các anh phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, làm đường giao thông, trồng cây xanh. Chiều đến, các anh cắt tóc miễn phí cho người dân và các em nhỏ. Đêm về, các chiến sĩ tranh thủ đến từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, phân loại xử lý rác tại nhà; tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn dựng sân khấu tổ chức đêm giao lưu văn nghệ hoặc chiếu phim phục vụ bà con. Anh Nông Văn Đạo-Bí thư Chi bộ làng Đê Bơ Tưk-chia sẻ: “Nhờ các chiến sĩ về tình nguyện mà mấy tuyến đường trong làng sạch sẽ hơn. Bà con cũng được các chiến sĩ thông tin nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng vào cuộc sống”.





Tại làng Le 1 và làng Gào (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ), người dân vui mừng khi được 61 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) về thực hiện chiến dịch “Hành quân xanh”. Gia đình chị Siu Mong (SN 1992, hộ nghèo ở làng Le 1) được các chiến sĩ hỗ trợ xây dựng căn nhà “Đại đoàn kết”. Từ nguồn kinh phí 40 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ, gia đình vay mượn thêm 10 triệu đồng, các chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 đã chung tay xây dựng căn nhà có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp cho gia đình. Nhìn căn nhà xây kiên cố đang dần hoàn thiện, chị Siu Mong vui mừng chia sẻ: “Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo. Nếu không có sự hỗ trợ thì không biết bao giờ gia đình mới có nhà xây để ở. Thời gian tới, cả nhà không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa nữa”.



Bên cạnh lực lượng Quân đội, các chiến sĩ Công an cũng triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch “Hành quân xanh”. Cuối tháng 6-2022, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân, Đoàn cơ sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp Đoàn cơ sở Công an huyện Đak Đoa “hành quân” về xã Ia Băng và Ia Pết (huyện Đak Đoa) mang theo những phần quà nghĩa tình tặng học sinh nghèo. Đoàn cơ sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy-chữa cháy, sơ cứu, phòng-chống tai nạn thương tích và đuối nước cho thiếu nhi trên địa bàn. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng 2 ti vi cho Trường Tiểu học số 1 Ia Băng và Trường Tiểu học Ia Pết; phối hợp với các Mạnh Thường Quân tặng 300 phần quà cho học sinh.



Chiến dịch “Hành quân xanh” của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 48) được triển khai từ ngày 18-7 và kết thúc vào ngày 31-7 với sự tham gia của 61 cán bộ, chiến sĩ. Vì thời gian tham gia tình nguyện khá ngắn, trong khi phần việc nhiều nên các chiến sĩ luôn tranh thủ làm việc. Ngoài xây dựng nhà ở, đơn vị còn hỗ trợ sửa taluy con đường chính của làng Gào nhằm chống sạt lở; trao tặng 50 bộ quần áo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cắt tóc cho trẻ em; khám bệnh cho người dân.



Cảm kích trước sự chân thành, nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ, bà con ở làng Gào và làng Le 1 xem bộ đội như người thân trong gia đình. Ông Nguyễn Minh Trí-Bí thư Chi bộ làng Gào (xã Ia Lang) nói: “Bộ đội rất tận tình, chu đáo. Dù vất vả nhưng các chiến sĩ vẫn dành thời gian về giúp người dân. Thay mặt bà con dân làng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các chiến sĩ”.



Sau mỗi buổi lao động, các chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên trong làng còn giao lưu thể thao, văn nghệ, tình quân-dân thêm gắn kết.





Sự hiện diện của các chiến sĩ tình nguyện của Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Pháo binh 40) khiến cho người dân làng Đê Bơ Tưk vui hẳn lên. Chiến dịch “Hành quân xanh” năm nay được Tiểu đoàn triển khai từ ngày 15 đến 22-7 với sự tham gia của 20 cán bộ, chiến sĩ. Chia sẻ lý do chọn làng Đê Bơ Tưk làm điểm đến của chiến dịch, Thiếu tá Nguyễn Hữu Hạnh-Trợ lý dân vận Lữ đoàn Pháo binh 40-cho hay: “Làng Đê Bơ Tưk là 1 trong 2 làng khó khăn nhất của huyện Mang Yang. Xã Đak Jơ Ta cũng là đơn vị kết nghĩa với Lữ đoàn 40. Chính vì thế, đơn vị giúp đỡ bà con bằng những hoạt động thiết thực”.



Nhìn các anh bộ đội vất vả, không ai bảo ai, đoàn viên, thanh niên và người dân làng Đê Bơ Tưk cũng góp sức tham gia. Sau mỗi buổi “hành quân”, các chiến sĩ của Tiểu đoàn 2 di chuyển về điểm đóng quân tại điểm trường làng Đê Bơ Tưk để nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Bữa cơm đầm ấm, nghĩa tình, có thêm ít trái cây, rau và măng rừng do bà con ủng hộ. Chị Ngoe-đoàn viên làng Đê Bơ Tưk-bày tỏ: “Thấy các anh bộ đội vất vả, chúng em bảo nhau tham gia hỗ trợ để các phần việc nhanh chóng hoàn thành. Qua chiến dịch, tuổi trẻ các đơn vị cũng gắn bó với nhau hơn”.



Các chiến sĩ lực lượng Công an tham gia chiến dịch với các đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” thực hiện phần việc theo chuyên môn, nghiệp vụ và vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các công trình. Đại úy Ksor Hữu Hoàng-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-chia sẻ: “Mỗi dịp về tình nguyện tại làng, chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống của người dân, qua đó, nắm được tình hình an ninh trật tự tại địa phương để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình”.

“Hành quân xanh” là 1 trong 5 nội dung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 do Tỉnh Đoàn phát động trong thanh niên khối lực lượng vũ trang. Với những hoạt động ý nghĩa, chiến dịch “Hành quân xanh” trong khối lực lượng vũ trang đã góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa đối với cộng đồng. Tùy theo đặc thù công việc, từng đơn vị đã tham gia thực hiện những phần việc khác nhau, đóng quân ở những địa bàn khác nhau nhưng điểm chung đều hướng về vùng khó khăn.



Binh nhì Đinh Văn Nhi (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48) tâm sự: “Khi đơn vị giao nhiệm vụ về làng giúp dân, chúng tôi đều tích cực tham gia. Chuyến “hành quân” này giúp tôi hiểu được cuộc sống của bà con còn khó khăn như thế nào. Những tình cảm yêu thương của bà con tiếp thêm động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Chiến dịch còn giúp chúng tôi sống có trách nhiệm và cần phấn đấu nhiều hơn nữa”.