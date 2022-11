Đang cày bỏ 3 sào cải ngọt và 2 sào cải cúc, ông Đặng Văn Sơn (thôn 7, xã An Phú, TP. Pleiku) buồn bã nói: “Hiện nay, giá các loại rau củ quả đồng loạt giảm, thị trường lại khó tiêu thụ nên tôi phải cày bỏ để chuẩn bị đất cho vụ rau mới. Giá phân bón, vật tư tăng rất cao, cùng với tiền cày, giống đầu tư mất hơn 15 triệu đồng, chưa kể công cán, giờ không thu được đồng nào. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ trồng rau ở đây cũng cày bỏ hết vườn rau, chấp nhận lỗ nặng”.

Còn ông Mai Lễ (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku) thì cho hay: Gia đình ông đang thu hoạch 1,5 sào đậu cô ve nhưng giá bán chỉ 10-12 ngàn đồng/kg. Còn 1,5 sào xà lách đang chuẩn bị thu hoạch nhưng với giá như hiện nay, gia đình cũng lo lắm.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Minh Ngọc (thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ), hơn 10 ngày qua, giá rau củ quả đồng loạt giảm mạnh, nhất là các loại rau ăn lá. “Thời điểm này năm ngoái, giá các loại rau củ quả đều rất cao. Còn bây giờ, giá thấp khiến nhiều hộ lỗ nặng. Với giá rau trong những ngày gần đây thì chưa tính tiền đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhà nông cầm lỗ chắc 3 triệu đồng/sào”-ông Ngọc phân tích.

Theo nhiều hộ nông dân ở các vùng chuyên canh rau, một trong những nguyên nhân dẫn đến giá các loại rau củ quả giảm mạnh là do thời tiết tại các tỉnh miền Trung thuận lợi cho sản xuất nên sản lượng rau đạt khá. Do đó, nhu cầu nhập rau từ Gia Lai của các tỉnh này cũng giảm. Cùng với đó, nhiều khu vực trong tỉnh được mùa rau, cung vượt quá cầu. Qua nắm bắt giá bán từ các nhà vườn cho thấy, tất cả các loại rau củ quả đều giảm mạnh. Hiện giá bắp sú chỉ còn 4.500 đồng/kg, đậu cô ve 13.000 đồng/kg, khổ qua 6.000 đồng/kg, dưa leo 5.000 đồng/kg, hành lá 15.000 đồng/kg, bí đỏ 13.000 đồng/kg, cà chua 8.000-12.000 đồng/kg, ớt 28.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá các loại rau ăn lá xuống rất thấp. Theo tính toán của nhà vườn, với giá bán như thế này, người trồng rau may mắn mới hòa vốn.

Không những giá thấp mà thị trường tiêu thụ rau cũng khá chậm, thậm chí có nhiều loại rau ăn lá ế quá chỉ để bán cho… heo ăn!

Mặc dù giá bán từ các nhà vườn giảm sâu nhưng giá bán tại chợ chỉ giảm tương đối. Cụ thể, giá một bó rau xanh hiện là 5.000 đồng, bí đỏ 20.000 đồng/kg, bắp sú 10.000 đồng/kg… Bà Bùi Thị Xuân Lợi-tiểu thương chợ Phù Đổng (TP. Pleiku) cho hay: Đa số các loại rau bán ở chợ là rau An Phú, số ít còn lại là củ quả nhập từ Đà Lạt. Vì vậy, giá giảm tập trung chủ yếu ở các loại rau ăn lá, còn mấy loại củ giảm rất nhẹ.

Còn bà Lê Thị Thủy-tiểu thương chợ Bà Định (TP. Pleiku) cho biết: “Ước tính mỗi ngày, lượng rau tiêu thụ giảm gần 30% so với trước. Nhiều loại rau ăn lá bán trong ngày không kịp, qua hôm sau héo úa phải bỏ đi. Nhập thì lỗ, không nhập bán thì mất khách”.