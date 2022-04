Tự nhận là người kỹ tính, đặc biệt chú trọng an toàn sức khỏe, anh Trần Sang (91 Quyết Tiến, TP. Pleiku) cho biết: Gia đình hạn chế tiếp xúc, đi lại để phòng dịch. Nhưng ngay sau khi du lịch mở cửa trở lại, anh lên kín lịch cho những chuyến đi xa để gia đình giải tỏa áp lực. Anh cho biết: “Ngay khi Chính phủ công bố các giải pháp an toàn phòng dịch và mở cửa du lịch, tôi đã lái xe đưa gia đình đi chơi khắp nơi, từ các địa điểm gần như núi lửa Chư Đang Ya đến Măng Đen (tỉnh Kon Tum). Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, tôi vẫn phải đi làm, nhưng sẽ bù đắp cho cả gia đình bằng một chuyến đi xa vào cuối tháng 4 này. Tôi nghĩ các con rất cần những chuyến đi như vậy để giảm tải áp lực học hành”.



Cùng tâm lý đi để giải tỏa, chị Huỳnh Phương Thảo (đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) liên tiếp “xê dịch” vào mỗi dịp cuối tuần kể từ khi du lịch mở cửa trở lại. Cuối tuần trước, chị cùng nhóm bạn thân có những ngày nghỉ tuyệt vời ở Măng Đen. Dịp Giỗ Tổ này, chị tiếp tục có chuyến đi xa khác cùng gia đình xuống phố biển Quy Nhơn. Chị cho biết: “Đi nhiều nhưng không có nghĩa là bỏ qua sự an toàn. Vì vậy, gia đình tôi chọn phương tiện cá nhân để di chuyển. Các điểm đến cũng là nơi có không gian thoáng đãng, không khí trong lành, gần gũi thiên nhiên, ít người và ẩm thực phải ngon”.



“Đi cho thỏa” là tâm lý chung của nhiều người khi bị bức bí quá lâu. Nhiều gia đình ở Phố núi có xu hướng chọn những điểm đến có cự ly gần như: Măng Đen, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang… và di chuyển bằng ô tô riêng. “Đặt phòng trong dịp nghỉ lễ quả thực khó khăn. Tôi đặt phòng tại một khu resort ở Quy Nhơn trước kỳ nghỉ vài ngày với giá gần 10 triệu đồng cho 2 đêm nhưng bị từ chối vì hết phòng. Giá phòng nhiều nơi cũng tăng so với thời điểm kích cầu du lịch”-chị Thảo lưu ý.





Với nhiều người, một chuyến đi xa không đơn giản là chỉ để nghỉ ngơi, giải tỏa những bức bách mà còn là tận hưởng cảm giác của cuộc sống bình thường trở lại. Ông Hoàng Phương-Giám đốc Công ty TNHH truyền thông du lịch Le Pleiku-cho biết: “Người dân an tâm đi du lịch do tỷ lệ phủ vắc xin cao và nhiều địa phương đã công bố các chính sách thích ứng linh hoạt, an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Với một số hợp đồng vừa ký trong tháng 3 này, tôi thấy người dân Gia Lai có xu hướng đi xa cùng gia đình hoặc nhóm gia đình trên dưới 10 người. Du lịch biển với tour ngắn ngày vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân”.





Theo các đơn vị lữ hành, tâm lý e ngại của người dân đã được giải tỏa khi có những chính sách mới về phòng-chống dịch. Dựa vào các tour trong dịp nghỉ Giỗ Tổ có thể dự báo kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới và du lịch hè 2022 sẽ sôi động hơn.



Ông Hà Trọng Hải-Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Cao Nguyên Việt-cho biết: “Đơn vị vừa ký kết với Công đoàn Viên chức tỉnh để đưa các dịch vụ ưu đãi, chương trình kích cầu đến đoàn viên, người lao động. Với chương trình ký kết này, doanh nghiệp hưởng mức lợi nhuận không đáng kể nhưng vẫn đảm bảo mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, mục đích sớm đưa hoạt động lữ hành hồi phục”.







Một hướng dẫn viên khác, anh Nguyễn Anh Tuấn (Gia Lai Discovery) cho biết: “Từ tháng 3 tới hết tháng 4, chúng tôi chốt đủ đơn hàng của khách vào các ngày nghỉ cuối tuần, chủ yếu là du khách từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nhiều người coi du lịch là vitamin cho cuộc sống, mang lại sức khỏe tinh thần hơn bất kỳ hình thức nào khác. Do đó, khi du lịch mở cửa trở lại, họ tìm mọi cách để được “xê dịch” dù đi xa hay du lịch tại chỗ. Đây là tín hiệu lạc quan, sớm đưa ngành công nghiệp xanh phục hồi trở lại”.





Hướng dẫn viên Lê Huỳnh Ái Nhi (Công ty Thiên Lộc tourist) cho biết: Một số doanh nghiệp Gia Lai tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ dưỡng dịp Giổ Tổ 10 tháng 3 Âm lịch. “Tôi vừa dẫn một đoàn khách gần 40 người của một doanh nghiệp Gia Lai tham quan các điểm du lịch miền Trung. Mặc dù thị trường khách đoàn ở các đơn vị, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự bùng nổ nhưng dự báo sẽ hồi phục nhanh vào dịp hè này”-chị Nhi cho biết.