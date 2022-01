Cùng đi với đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo TP. Pleiku và đại diện cấp ủy, chính quyền 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai.

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra tình hình tại 8 đồn Biên phòng thuộc 3 huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). Năm 2021, các đơn vị lực lượng Biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, các đồn cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người dân khu vực biên giới và phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương đứng chân. Đặc biệt, lực lượng Biên phòng đã phối hợp thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Trung tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) cho biết, năm 2021, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Cùng với thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.



Còn Trung tá Lê Mạnh Lực-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông) cho hay: Năm qua, đơn vị đã phối hợp giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị đã triển khai 3 tổ, chốt phòng-chống dịch và duy trì trực 24/24 giờ nhằm kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn người và phương tiện qua lại biên giới, kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra. Dịp Tết Nhâm Dần, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch Covid-19.



Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2021.



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị: Các cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022. Các đơn vị cần tăng cường công tác đối ngoại, phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ của nước bạn Campuchia để bảo vệ vững chắc biên giới; tiếp tục thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp, tham mưu, hỗ trợ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn đứng chân triển khai hiệu quả các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống tội phạm, gian lận thương mại, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.



“Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn chủ quyền biên giới quốc gia dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022. Đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của nước bạn Campuchia để tiếp tục vun đắp, xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Cùng với đó, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc an toàn, vui tươi, hạnh phúc”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

“Bên cạnh đó, các đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ, an tâm công tác, góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh, phòng-chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp với địa phương nắm chắc các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn nhằm hỗ trợ kịp thời để người dân có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, không để ai bị bỏ lại phía sau”-Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.