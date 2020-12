Thời điểm này, nông dân các huyện, thị xã phía Đông tỉnh đang bước vào thu hoạch mía niên vụ 2020-2021. Năng suất mía tăng, Nhà máy Đường An Khê thu mua với giá cao cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác khiến người dân rất vui sau nhiều năm liền thất bát.

Những năm gần đây, do nắng hạn kéo dài cùng với dịch bệnh trắng lá hoành hành dẫn đến năng suất mía giảm đáng kể. Đặc biệt, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố dẫn đến giá thu mua mía nguyên liệu liên tục giảm sâu trong nhiều năm. Tình trạng này khiến không ít người trồng mía gặp khó khăn và bắt đầu chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển vùng nguyên liệu của Nhà máy.

Chính vì thế, để đảm bảo công suất ép 18.000 tấn mía cây/ngày, vụ ép 2020-2021, Nhà máy Đường An Khê đã tăng mức giá thu mua mía nguyên liệu lên 900 ngàn đồng/tấn với mía đạt 10 chữ đường (tăng 100 ngàn đồng/tấn so với vụ ép 2019-2020) và hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển tùy khoảng cách. Điều này giúp nhiều nông dân khu vực phía Đông tỉnh kỳ vọng có nguồn thu nhập ổn định từ cây mía.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ): “Do giá mía những năm trước quá thấp nên gia đình đã chuyển đổi một số diện tích sang trồng các loại cây khác và chỉ duy trì sản xuất 2 ha với hy vọng giá mía sẽ tăng trở lại. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên cây mía sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất dự ước đạt 70 tấn/ha, cao gần gấp đôi so với năm trước. Với giá thu mua như Nhà máy đã thông báo là 900 ngàn đồng/tấn dự kiến gia đình sẽ lãi khoảng 50 triệu đồng. Nếu mức giá này tiếp tục duy trì ổn định trong những năm tiếp theo thì người trồng mía chúng tôi yên tâm đầu tư phát triển vùng nguyên liệu”.

Ông Trần Văn Liễu (thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro): “Vụ ép năm nay, Nhà máy Đường An Khê thông báo thu mua với giá 900 ngàn đồng/tấn là điều rất đáng mừng với người trồng mía chúng tôi sau vài năm chỉ hòa vốn hoặc lãi ít. Với giá thu mua này cùng với năng suất mía năm nay tăng khá, gia đình tôi rất phấn khởi”.

Không chỉ giá mía tăng mà năng suất mía năm nay tại khu vực phía Đông tỉnh cũng tăng khá. Theo tính toán của Nhà máy Đường An Khê, năng suất mía vụ này đạt trung bình khoảng 60 tấn/ha, tăng trên 10 tấn/ha so với vụ ép trước. Nguyên nhân là do thời tiết thuận lợi, mưa rải đều từ tháng 5 đến tháng 9 giúp cây mía sinh trưởng phát triển tốt, không bị hạn hán như những năm trước.