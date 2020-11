Gia đình ông Đỗ Công Cường (thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) có 1,5 ha mía bị đổ rạp do bão số 9. Ông xót xa nói: “Ở những diện tích mía bị đổ, phần ngọn bắt đầu ngóc dậy nhưng phần thân vẫn nằm sát mặt đất. Trong khi đó, mưa liên tục khiến cho cây mía nhanh mọc rễ, nứt mầm ở các lóng, như vậy sẽ làm giảm chữ đường. Ngoài ra, mía đổ khiến việc thu hoạch gặp khó khăn và tăng chi phí vận chuyển, tăng tiền công chặt. Vì vậy, năm nay, gia đình tôi cầm chắc lỗ vốn”.

Tương tự, hơn 4 ha mía của ông Đinh Ken (làng Bờ-Chư Pâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) cũng bị đổ. Ông tâm tư: “Đầu năm, nắng hạn kéo dài đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây mía. Mấy tháng mùa mưa, cây mía đang phát triển thì xảy ra mưa bão. Tôi mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ người trồng mía bị thiệt hại do mưa bão”.

Ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro-cho biết: Niên vụ này, toàn huyện có trên 5.300 ha mía. Mưa bão đã làm phần lớn diện tích mía bị ảnh hưởng nhưng ở mức độ nhẹ. Hơn 1 tháng nữa là tới kỳ thu hoạch, vì thế, chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tập chung chăm sóc cây mía. Những diện tích mía ở khu vực thấp, người dân cần tiến hành khơi thông rãnh để hạn chế nước ứ đọng. Do ảnh hưởng của mưa bão, hơn 15 ha mía của ông Thiều Xuân Yên (thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) bị ngã đổ. Nhằm hạn chế thiệt hại, ngay sau bão, song song với việc tập trung chăm sóc những diện tích mía có khả năng phục hồi, ông Yên thuê nhân công chặt hom mía ở những diện tích ngã đổ để tiến hành trồng mới. Ông cho hay: “Được chính quyền địa phương hướng dẫn, tôi chặt số mía đổ ngã làm hom giống. Đến nay, gia đình tôi đã trồng mới được trên 3 ha mía và vẫn đang tiếp tục trồng". Cùng với sự chủ động khắc phục của người dân, huyện Đak Pơ tiến hành rà soát, tổng hợp những diện tích mía bị ngã đổ và hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-thông tin: “Đối với những diện tích mía bị thiệt hại nặng, Phòng sẽ thống kê kèm theo hình ảnh, sau đó gửi lên cấp trên để có phương án hỗ trợ. Chúng tôi cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc những diện tích mía ngã đổ có khả năng phục hồi; thu hoạch những diện tích không có khả năng phục hồi lấy hom làm giống trồng mới".

Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang đã trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người dân kê khai diện tích hoa màu bị thiệt hại; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động bà con chủ động thu hoạch những diện tích hoa màu đủ độ chín.

Về các giải pháp hỗ trợ người trồng mía, ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê: Ngay khi bão số 9 đi qua, Nhà máy đã tiến hành thống kê vùng nguyên liệu ở các huyện: Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê. Đối với diện tích mía đổ ngã thuộc các giống U-thong11, KK3, Nhà máy sẽ thu mua làm giống với giá 900.000 đồng/tấn. Đến nay, người dân đã đăng ký trồng mới hơn 7.000 ha. Để hỗ trợ người trồng mía, Nhà máy tiếp tục áp dụng chính sách đầu tư từ khâu cày đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch bằng cơ giới. Nhà máy cũng hỗ trợ giống mía mới.