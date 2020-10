Năm học 2020-2021 đã diễn ra gần 2 tháng. Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động học sinh ra lớp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm học 2020-2021, Trường THCS xã Ia Kreng (huyện Chư Păh) có 395 học sinh với 18 lớp. Ngoài cơ sở chính, nhà trường còn 2 điểm lẻ tại làng Dip và Douch 1; mỗi điểm trường có học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 theo học với sĩ số dao động từ 18 đến 47 em. Trong đó, lớp 7 tại điểm trường làng Dip chỉ có 9 học sinh. Để thuận lợi cho việc học tập, nhà trường phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động 9 em này ra điểm trường chính. Tuy nhiên, vì khoảng cách từ làng đến điểm trường chính tới 14 km nên nhiều phụ huynh không muốn cho con em mình thay đổi chỗ học.

Ông Rơ Châm Dem: “Đường thì xa mà nhà mình lại không ai đưa đón cháu đi học được. Hơn nữa, cháu mình còn nhỏ, đi ra nơi lạ mình sợ không an toàn nên để nó ở nhà thôi”.

Nguyên nhân chính là do khoảng cách xa, đường đi thường là đồi dốc; đời sống người dân, nhất là ở làng tái định cư còn gặp nhiều khó khăn… Để khắc phục tình trạng này, nhà trường đã dành riêng 2 phòng tập thể làm khu bán trú cho học sinh; đồng thời vận động giáo viên trông coi và phối hợp với lực lượng Công an xã để quản lý, đảm bảo an toàn cho các em trong thời gian ở lại trường. Ngoài ra, nhà trường tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền xã đến vận động phụ huynh học sinh ở điểm trường làng Dip đồng ý cho các em ra điểm trường chính học tập.

Tương tự, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) cũng có nhiều cách làm hay để duy trì sĩ số học sinh. Theo Hiệu trưởng Lê Công Tấn, thời điểm đầu năm học, nhà trường gặp không ít trở ngại khi có gần 20 học sinh sau kỳ nghỉ hè không muốn quay lại trường học tập, chủ yếu rơi vào các lớp 5, 6 và 8. Đa phần do kinh tế gia đình khó khăn nên các em chọn cách nghỉ học để theo cha mẹ đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống.