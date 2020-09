Do áp lực về đất sản xuất của người dân ngày càng lớn, nhu cầu tiêu thụ lâm sản tăng, lâm tặc ngày càng hoạt động tinh vi và manh động nên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng dự báo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, các ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt và có giải pháp căn cơ, đồng bộ.

Theo ông Vũ Đức Dân-Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai (xã Ia Rsai, huyện Krông Pa), những năm qua, đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng của huyện, xã tổ chức truy quét các địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện chủ trương giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, nhóm hộ. Ban cũng đã tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia nhằm tạo thu nhập ổn định cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa cộng đồng dân cư, hộ nhận khoán với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị. Qua thời gian thực hiện khoán bảo vệ rừng theo mô hình nhóm hộ và cộng đồng dân cư đã huy động được sức mạnh nguồn lực tập thể. Bước đầu hoạt động này đã phát huy hiệu quả. Đơn vị đang triển khai hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng chuyển tiếp cho 2 cộng đồng gồm buôn E Nan với 30 hộ và buôn E Kia có 59 hộ cùng 2 nhóm hộ khác tại xã Ia Rsai đăng ký tham gia với tổng diện tích hơn 2.120 ha.

Ông Hiao Thuyên-Tổ trưởng Tổ nhận khoán bảo vệ rừng buôn E Kia (xã Ia Rsai) phấn khởi nói: “Cuộc sống người dân trong buôn ổn định hơn vì vừa được hưởng tiền nhận khoán bảo vệ rừng của Nhà nước, vừa hưởng lợi rất nhiều từ nguồn lâm sản phụ dưới tán rừng như măng le, cây dược liệu, nấm các loại… Vì vậy, người dân rất ý thức và trách nhiệm hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nhờ đó, những năm qua, trong buôn không có người dân nào vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Tương tự, kể từ khi nhận khoán 140 ha rừng thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku, ý thức trách nhiệm của nhóm hộ làng Kbông (xã Lơ Ku, huyện Kbang) đã được nâng cao. Ông Đinh Văn Kinh-Nhóm trưởng nhóm nhận khoán làng Kbông-cho biết: “Bên cạnh việc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra 3 lần/tuần trên diện tích rừng nhận khoán, dân làng còn tích cực tham gia tố giác tội phạm. Làng mình ở sát bìa rừng nên mỗi khi có người lạ vào hoặc phát hiện lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ thì bà con gọi điện báo ngay cho xã xử lý. Nhờ đó, thời gian qua, hầu như không có vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nào xuất phát từ làng mình”.

Cùng với giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, chủ trương sắp xếp, ổn định dân di cư tự do nhằm hạn chế tình trạng xâm canh, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng chính quyền cấp huyện, xã tăng cường thực hiện. Đồng thời, triển khai lồng ghép thực hiện các đề án, dự án… nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương triển khai rà soát dân di cư tự do, bổ sung các hộ dân di cư tự do vào quy hoạch bố trí dân cư của tỉnh làm cơ sở lập dự án đầu tư. Theo đó, giai đoạn 2017-2019, bằng nguồn vốn trung ương và địa phương, tỉnh đã đầu tư 1 dự án bố trí dân di cư tự do cho 43 hộ người Dao về khu đất trống rộng khoảng 3 ha gần làng Lơ Bơ của người Bahnar (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) với kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng. Các hộ dân được nhập khẩu, cấp đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ di chuyển nhà, làm nhà, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng dân cư tại chỗ để cùng nhau phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Tại Krông Pa, UBND huyện cũng đang quyết liệt xử lý dứt điểm việc 150 hộ dân ở các xã: Ia Hdreh, Krông Năng, Ia Rmok, Phú Cần và một số hộ khác tại tỉnh Đak Lak, Phú Yên đổ về khu vực đất lâm nghiệp mà UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Lâm nghiệp Tân Tiến trồng rừng để lấn chiếm đất canh tác nông nghiệp và định cư ở đây. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng lấy gỗ làm nhà, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy… diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng này, huyện Krông Pa đã thành lập đoàn liên ngành tập trung rà soát, xác minh thực trạng các hộ dân xem ai đang thiếu đất sản xuất, ai thiếu đất ở để có phương án hỗ trợ. Ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa-thông tin: “Thời gian tới, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, khoanh vùng vị trí từng hộ để xác định nguồn gốc đất, nếu là đất rừng thì buộc thu hồi để trồng lại rừng và quyết tâm phải di dời toàn bộ. Sau đó, huyện sẽ lên phương án cụ thể và xin ý kiến của UBND tỉnh để triển khai”.



Để rừng Gia Lai phát triển bền vững, các ngành cùng địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng tận gốc; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản; xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ông Hà Quang Tuyến-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa-cho hay: Thời gian tới, Hạt tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong các tầng lớp nhân dân. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng và UBND các xã có rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng. Rà soát, phân loại các đầu nậu, đối tượng vi phạm, xác định những khu vực trọng điểm thường xảy ra phá rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến, mua bán lâm sản để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, phối hợp với các huyện giáp ranh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, rà soát, xác minh diện tích rừng bị lấn chiếm, lập danh sách đưa vào kế hoạch trồng rừng năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trao đổi với P.V, ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh-thông tin: Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, đảm bảo an ninh chính trị và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng; kiểm điểm, xử lý nghiêm chủ rừng, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi phá rừng.

Cùng với đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai công tác vận động kê khai đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để đăng ký chuyển đổi cây trồng và trồng rừng phù hợp với mục đích lâm nghiệp. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số để người dân yên tâm thực hiện nhiệm vụ phục hồi rừng bằng giải pháp trồng cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 5.000 ha rừng vào năm 2020. Ngoài ra, tỉnh sẽ tranh thủ các nguồn vốn tập trung giải quyết tình trạng di dân tự do thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương, triển khai các dự án ổn định các vùng dân di cư để nhân dân ổn định cuộc sống.