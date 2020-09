Mặc dù cấp ủy, chính quyền các địa phương và ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt, nhiều đối tượng đã bị xử lý trước pháp luật nhưng tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp ở một số địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiện nay còn những khó khăn, bất cập.

Ngày 11-8-2020, trong khi tuần tra, kiểm soát tại khoảnh 6, tiểu khu 1203 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, tổ liên ngành huyện Ia Pa phát hiện 3 đối tượng đang sử dụng xe công nông vận chuyển lâm sản trái phép. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng bỏ trốn, để lại hiện trường 1 xe công nông cùng 24 lóng gỗ với khối lượng hơn 7,2 m3, chủng loại bằng lăng và sui.

Tiếp tục truy dấu, cách vị trí nói trên khoảng 700 m, lực lượng chức năng phát hiện thêm điểm tập kết 71 hộp gỗ với khối lượng hơn 4,2 m3 gồm các chủng loại: căm xe, bằng lăng, bình linh. Một ngày sau, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện tại khoảnh 5, khoảnh 6, tiểu khu 1202 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố có 66 gốc cây bị chặt hạ gồm các chủng loại: căm xe, bằng lăng, bình linh, sui, kơ nia, cà chít.

Trước đó, ngày 4-6, tổ tuần tra của Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phát hiện 1 bãi tập kết 38 hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng với khối lượng hơn 8,2 m3 tại địa bàn xã Đak Smar. Để xác định nguồn gốc số gỗ này, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với Công an huyện tổ chức kiểm tra khu vực rừng nguyên sinh thuộc lâm phần của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku. Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện 29 cây bằng lăng, 1 cây gỗ gội tía và 1 cây gỗ SP8 bị chặt hạ trái phép tại khoảnh 2, tiểu khu 122 thuộc địa giới hành chính xã Đak Smar; 7 cây bằng lăng bị chặt hạ trái phép tại khoảnh 8, tiểu khu 120 thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai, đều thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku. Tổng khối lượng gỗ tròn bị các đối tượng khai thác trái phép lên đến hơn 103 m3. Xác định đây là vụ phá rừng có quy mô lớn và nhiều đối tượng tham gia, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện. Đến nay, Công an huyện đã bắt tạm giam 9 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đặc biệt, liên quan đến vụ án này, Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Đức (SN 1988, trú tại xã Đak Smar) là nhân viên của Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong tháng 6-2020, qua kiểm tra tại tiểu khu 420 (trên địa bàn xã Đak Sơ Mei, thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa), lực lượng chức năng huyện Đak Đoa phát hiện 4.500 m2 rừng tự nhiên bị phá. Hiện trường chủ yếu là cây lồ ô và một số cây rừng có đường kính gốc 8-42 cm, chiều dài thân cây 5-8 m. Ngoài ra, có 4 gốc cây rừng (cây mít nài, sao, cầy) có đường kính trung bình 35-50 cm đã bị xẻ thành các hộp gỗ nhỏ. Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Đak Đoa, cơ quan chức năng đã phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại 2 tiểu khu 406, 408 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa (xã Hà Đông) quản lý có khoảng 41 cây gỗ gồm: thông 5 lá, chò xót, dẻ trắng đường kính 40-90 cm bị chặt hạ, khối lượng gỗ khai thác trái phép khoảng 40 m3. Qua xác minh ban đầu, các đối tượng khai thác trái phép trú tại thị trấn Đak Đoa và 3 xã: Hải Yang, Hà Đông và Đak Sơ Mei.

Theo đánh giá, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ nét nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Đặc biệt, diện tích rừng ở vùng giáp ranh giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh do các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và UBND các xã quản lý vẫn còn bị xâm hại.

Ông Hồ Xuân Dương-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku (huyện Kbang) cho biết: Công tác phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn, đơn vị chủ rừng với lực lượng của xã trong thời gian qua chưa được nhịp nhàng. Khó khăn hiện nay là lực lượng của xã mỏng, lâm tặc thường hoạt động vào đêm khuya gây nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Không những vậy, điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn nên ý thức bảo vệ rừng chưa cao. Bên cạnh đó, rừng cách xa trung tâm xã, địa hình phức tạp nên rất khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ. Đặc biệt, các đối tượng lâm tặc ngày càng manh động. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc anh em bị các đối tượng nhắn tin qua điện thoại để khủng bố, đe dọa là chuyện như cơm bữa. Nếu anh em không bản lĩnh thì rất dễ chùn bước trước các đối tượng lâm tặc. Bản thân tôi cũng nhiều lần bị các đối tượng khủng bố, ném đá, nhớt thải vào nhà. Đặc biệt, vào năm 2018, khi tôi đích thân bắt 3 vụ vận chuyển gỗ trong một ngày thì đến tối, 3 ha mía của gia đình sắp thu hoạch đã bị đốt cháy gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng”-ông Dương cho biết thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-cho hay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa được giao quản lý khoảng 18.000 ha. Tuy nhiên, lực lượng của đơn vị rất mỏng, chỉ được giao 12 biên chế nên rất khó khăn trong quản lý. Bên cạnh đó, thu nhập của nhân viên bảo vệ rừng thấp, áp lực công việc cao, lại không được trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết nên trách nhiệm làm việc không cao. Đặc biệt, người đứng đầu đơn vị này không sâu sát, không chia sẻ, thậm chí có dấu hiệu mất đoàn kết, dẫn đến tình trạng lâm phần quản lý bị xâm hại. Chính vì vậy, thời gian qua, hầu hết các vụ vi phạm thuộc diện tích của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa đều do lực lượng chức năng huyện phát hiện ngăn chặn, xử lý.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Huân-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh-cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp thời gian qua còn diễn biến phức tạp là do người dân sống gần rừng đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gặp nhiều khó khăn, sinh kế còn dựa nhiều vào rừng.

Cùng với đó, tình trạng gia tăng dân số dẫn đến nhu cầu cao về đất canh tác, từ đó gia tăng các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để làm rẫy. Diện tích rừng bị khai thác trái pháp luật thường nằm rải rác ở những nơi có địa hình phức tạp, vùng giáp ranh giữa các xã, huyện trong tỉnh hoặc tỉnh bạn và vùng biên giới, đi lại khó khăn nên việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý của chính quyền, cơ quan chức năng chưa kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, áp lực giữ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở hiện nay rất lớn, thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy; các đối tượng lâm tặc liều lĩnh, manh động. Trong khi đó, chế độ, chính sách hiện hành chưa thật sự tương xứng, thu nhập của người làm công tác bảo vệ rừng rất thấp nên không yên tâm gắn bó lâu dài với công việc, đã có nhiều trường hợp xin nghỉ việc.