Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hơn 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương và đơn vị chủ rừng ở Gia Lai đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại rừng trên địa bàn vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Điều này cho thấy, mục tiêu phát triển rừng bền vững ở tỉnh ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 29-3-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chương trình hành động số 38-CTr/TU để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng thực hiện nhiệm vụ triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn được giao quản lý.

Thực hiện Chỉ thị số 13, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, các phòng, ban và UBND xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; tổ chức thực hiện cam kết bảo vệ rừng, phòng-cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư để phát huy tính cộng đồng, tự quản.

Cùng với đó, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với cơ quan Công an trong điều tra, xử lý đối tượng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét tại các tiểu khu, vùng giáp ranh có nguy cơ xảy ra phá rừng; kiểm tra, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các cơ sở thu mua, chế biến lâm sản vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các xã, thị trấn, chủ rừng, đoàn kiểm tra liên ngành nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật ngay tại gốc.

Qua đó, các địa phương có rừng đều xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Còn ông Hồ Xuân Dương-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku (huyện Kbang) thì cho hay: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xã đã thành lập tổ liên ngành do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng với sự tham gia của Kiểm lâm địa bàn, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, các tiểu khu, tuyến đường dẫn vào rừng. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng có dấu hiệu tiếp tay, tham gia khai thác, vận chuyển gỗ trái phép ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; giao cho cộng đồng, gia đình, cán bộ, đảng viên nơi cư trú giám sát, giúp đỡ.



Bên cạnh đó, xã rà soát các gia đình có xe máy độ chế để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo bỏ những phần độ chế; mời các chủ tiệm sửa xe máy trên địa bàn ký cam kết tuyệt đối không được độ chế xe máy. Xã cũng chủ động kiểm tra các cơ sở mộc dân dụng trên địa bàn, nếu phát hiện không có giấy phép thì yêu cầu dừng hoạt động. Đặc biệt, xã đã xây dựng được mạng lưới thông tin nòng cốt ở các thôn, làng. Nhờ đó, trong 3 năm qua, xã đã nhận được 32 tin báo của người dân về các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Cùng với chính quyền cơ sở, để quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, tháng 4-2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập 17 chốt, trạm bảo vệ rừng. Trong đó, 3 chốt do Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý; 3 chốt do UBND các huyện quản lý; 10 trạm kiểm lâm cửa rừng do các Hạt Kiểm lâm quản lý và Trạm Kiểm soát liên ngành Ia O (xã Ia O, huyện Ia Grai) do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý. Từ khi thành lập, các chốt này đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Ngoài ra, Sở cũng chủ động tham mưu UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp về quản lý, bảo vệ rừng với các tỉnh giáp ranh như Kon Tum, Bình Định, Phú Yên và Đak Lak; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng ở các khu vực giáp ranh…

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Đồng thời, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương để xảy ra phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý hoặc để các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo báo cáo của UBND huyện Kbang, từ năm 2016 đến năm 2019, huyện đã xử lý hành chính 518 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với 200 đối tượng bị xử phạt; xử lý hình sự 30 vụ với 103 bị can (trong đó, Hạt Kiểm lâm huyện khởi tố 23 vụ, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh khởi tố 1 vụ và Công an huyện khởi tố 6 vụ). Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xét xử nghiêm minh các đối tượng vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng, hủy hoại rừng; đồng thời, chỉ đạo tổ chức xét xử lưu động các vụ án tại các thôn, làng có người vi phạm để nâng cao tính giáo dục, răn đe. Theo đó, Tòa án nhân dân huyện đã đưa ra xét xử 14 vụ với 89 bị cáo; kết quả, 81 bị cáo lãnh án tù, 3 bị cáo lãnh án tù nhưng cho hưởng án treo, 5 bị cáo bị phạt cải tạo không giam giữ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 7 tổ chức Đảng, 15 đảng viên; xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức 2 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp.

Tại Ia Pa, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, truy quét, đấu tranh đối với các đối tượng phá rừng; đồng thời, quyết liệt điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là những đối tượng cầm đầu.Tổng hợp từ năm 2017 đến năm 2019, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.973 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hình sự 95 vụ.

Các cấp ủy, chính quyền cũng đã tổ chức xử lý kỷ luật 13 người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương để xảy ra phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý (trong đó, 7 người bị khiển trách, 6 người bị cảnh cáo).

Ngoài ra, có 122 công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật trách nhiệm (khiển trách 88 người, cảnh cáo 29 người, cách chức 1 người và xử lý hình sự 4 người). Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện 22 Ban Quản lý rừng phòng hộ và 11 Công ty Lâm nghiệp. Đến nay, qua thanh tra 17 đơn vị chủ rừng, Thanh tra tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm tại một số đơn vị và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm minh.